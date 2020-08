MEĐUNARODNA ONLINE KONFERENCIJA "Solidarnost i saradnja": Društva kojima su rukovodile žene bolje reagovala na krizu! (FOTO)

Društva kojima su u vreme pandemije korona virusa rukovodile žena dala su bolji odgovor na krizu, pokazala su istraživanja, rečeno je večeras na međunarodnoj onlajn konferenciji "Solidarnost i saradnja - Žene lideri i svet posle pandemije" u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na konferenciji su učestvovali ministar za rad Zoran Ðorđević, predsednica RS Željka Cvijanović, kenijska političarka i kandidatkinja za direktora Svetske trgovinske organizacije Amina Mohamed, direktorka TV Pink 3 Ksenija Vučić, kosmonautkinja Anastasija Stepanova...

Cvijanović je rekla da je veoma važno da tokom svake krize postoji bar neka žena na ključnim pozicijama, jer, po njenim rečima, žene problemima prilaze na drugačiji način.

Istakla je i da je ova godina s pravom proglašena godinom solidarnosti, jer je vreme pandemije učinilo društvo ranjivim i pokazalo da solidarnost mora da postoji u svakom pogledu.

Cvijanović je navela i da nije bila zadovoljna solidarnošću na početku pandemije, jer su se države zatvorile i radile svaka za sebe, ali da se to kasnije promenilo.

Dodala je da je situacija u RS sa korona virusom danas bolja nego na početku, jer ima više medicinske opreme, zaštitnih sredstava i veću svest nakon iskustva.

"Ovo je prilika da zahvalim i muškarcima i ženama u zdravstvenom sektoru", rekla je Cvijanović.

Ukazala je da je bilo mnogo kriza i pre pandemije sa korona virusom, od ekonomske krize, preko poplava i suše, a da situaciju sa koronom usložnjava to što se ne zna kada će se završiti.

"Naši životi su se promenili, način okupljanja, političkog delovanja, sve je prebačeno na virtuelni sistem", rekla je Cvijanović i dodala da ostaju i neke stvari koje su i ranije bile važne kao što je borba za svako novo radno mesto.

Primetila je da žene u vreme krize reaguju mirnije i drugačije se ponašaju od muškaraca, i da mogu da okupe velike timove, te dodala i da od pojedinaca zavisi kako se ponašaju institucije.

"Ovo je velika bitka u kojoj se moraju razmenjivati informacije i dobra praksa", poručila je predsednica RS.

Kosmonautkinja Stepanova provela je četiri godine u školi za svemirsko novinarstvo. Bila je član posade na jedinstvenom istraživanju na misiji "Mars 160" tokom koje su izvršena brojna istraživanja. Zastupa društvo Mars u Rusiji. Postala je i ekspert za izolaciju.

"Četiri meseca smo sedeli u izolaciji imitajući da letimo. Nismo imali sunčevu svetlost, internet...Kada su me pitali kako sam uspela, odgovarala sam im da ako želite nečim da se bavite tome morate da se posvetite i da sve probleme i poteškoće treba da shvatite kao izazov koji može da se pobedi", rekla je ona.

Govorila sam ljudima da treba da se prilagode uslovima i da se ljudska psiha lako prilagođava, navodeći da neke ekstremne uslove možemo da shvatimo kao uobičajene, dodala je ona.

"Mislim da će se mnogo više ljudi posle ovog iskustva opredeliti da idu na Mars. Bližimo se toj nekoj kosmičkoj budućnosti", smatra kosmonautkinja.

Ipak se nada da ljudi više neće biti u samoizolaciji i da će sve biti dobro, a pandemija korona virusa je pokazala i da se nauka mora više razvijati.

"Naš eksperiment je pokazao da su žene u takvim uslovima više fleksibilne i postojanije, pa se nadam da ću uskoro videti takvu žene u Srbiji koja će želeti da ode u kosmos", rekla je Stepanova.

Amina Muhamed podsetila je da je kriza sa korona virusom uticala na žene i na sve apsekte njihovog života, a posebno u biznisu. Ukazala je i da su žene bile na prvim linijama fronta u borbi protiv pandemije.

"Niko ne može da se izbori sam protiv pandemije, potrebno nam je zajedništvo, i empatija i solidarnost. Treba da vidimo kako da se zajedno oporavimo", rekla je Muhamed.

Direktorka TV Pink 3 Ksenija Vučić je ocenila da su mediji u vreme pandemije odgovorili na dobar način, ali je, kaže, bilo i nekih iskakanja zbog rejtinga i tiraža.

Nije dobro da se širi panika, jer ljudi koji deluju pod panikom, kaže Vučić, ne deluju dobro ni po sebe ni po druge.

"Bilo je preterivanja u smislu da ljudi padaju mrtvi po ulicama. To nije zdrav pristup temi. To se ne radi. Nadam se da su to bile početničke greške i da se neće ponoviti", rekla je Vučić i primetila da je bilo oslanjanja iu na društvene mreže kojima su se širile i dezinformacije.

"Ovakve krizne situacije izvuku ili najbolje ili najgore iz ljudi. Čini mi se da je to bio slučaj i sa pandemijom. Na početku je izvukla ono najgore, jer su mnogi pokazali sebičluk, ali na sreću to nije dugo trajalo, a onda je došla faza solidarnosti i pokazalo se ono najboje u ljudima. Nadam se da će tako ostati", rekla je Vučić.

Kada je reč o ulozi žena, Vučić kaže da su žene takve da svoje najbliže okruženje doživljavaju kao porodicu i kao što žele da im je porodica stabilna tako će se, kaže, truditi i da orkuženje naprave takvim.

Ministar Ðorđević kao domaćin je istakao da je važno da se govori o tome šta društvo treba da uradi kako bi predupredili probleme koji mogu nastati.

Naveo je i da su neki statistički podaci pokazali da su zemlje kojima su upravljale žene bolje prošle u pandemiji sa korona virusom. Ðorđević je zahvalio učesnicima konferencije koju je organizovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Konferencija se organizuje sa namerom da se istakne koliko je značajna uloga žena koje su donosioci odluka za društveno-politički progreš, ekonomski i održivi razvoj, kao i za stabilnost jedne zemlje.