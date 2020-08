NESTABILNO VREME U SRBIJI Tropske temperature za vikend, a od ponedeljka OPET PLJUSKOVI I GRMLJAVINA

Danas nas u Srbiji očekuju prave tropske temperature, a živa na termometru tokom čitavog dana prelaziće 30 podeok. Slično vreme očekuje nas i sutra, dok nas od ponedeljka ponovo čeka promena vremena.

Zbog visokih temperatura vazduha, RHMZ je izdao žuto meteo-upozorenje, što znači da vremenske prilike mogu biti potencijalno opasne.

Vreme će danas biti sunčano i toplo. Temperatura će se tokom dana kretati od 30 do 33 stepena.

Slično vreme nas očekuje i sutra. Pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugozapadu uz dnevni razvoj oblačnosti mogu se očekivati kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab vetar, severozapadni.

Jutarnja temperatura sutra će biti od 16 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.

Svežije od ponedeljka

U ponedeljak nas, pak, očekuje svežije vreme. Kako su najavili meteorolozi biće promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren severni, severozapadni, a juutarnja temperatura kretaće se od od 16 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.

Pretežno oblačno i mestimično sa kišom biće i u utorak. Lokalno će biti moguće i obilne padavine za kratak period. Vetar umeren severni, severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20 stepeni, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.