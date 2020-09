MINISTAR MALI NAJAVIO: Penzije će rasti još brže, u 2021. godini značajno povećanje

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da penzionere naredne godine očekuje značajno povećanje penzija, u skladu sa takozvanom “švajcarskom formulom”, kao i da je namera da se ta formula koriguje kako bi penzije rasle još brže i dostigle projektovani nivo od 430 do 440 evra prosečne penzije, do 2025. godine.

"Vlada odgovorno pristupa temi kao što je položaj najstarijih sugrađana u našoj zemlji, tako da paušalne ocene koje se mogu čuti o korigovanju 'švajcarske formule' na štetu penzionera mogu samo štetiti ugledu zemlje i samo udaraju na osetljiv sentiment naših sugrađana koji se, inače, osećaju ugroženim zbog zdravstvene krize izazvane pandemijom koronavirusa“, rekao je ministar Siniša Mali.

On je rekao da se iznošenje tih paušalnih ocena, običnim rečnikom može nazvati – pravljenje računa bez krčmara i ocenio da je to postala učestala endemska pojava u našem društvu.

"Predsednik Aleksandar Vučić je bio veoma jasan kada je to rekao, a ja ću sada to da ponovim još jednom – ići će se na još veće povećanje penzija nego što je to predviđeno dosadašnjom 'švajcarskom formulom'. Trenutna 'švajcarska formula' predviđa da se penzije sa 50 odsto usklađuju sa inflacijom, a 50 odsto sa rastom prosečnih zarada. Dakle, ako dođe do korekcije formule, ići će se u pravcu da u narednim godinama penzionerska primanja budu veća u odnosu na iznos koji bi omogućila primena te dosadašnje formule“, objasnio je Mali.

Prema njegovim rečima, zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom tražiće se optimalan i održiv model, koji ni na koji način neće ugroziti javne finansije.

On je dodao da se svakako neće događati da se višak u penzionom fondu obezbeđuje iz dodatnog poreskog opterećenja postojećih radnika, već da se PIO fond puni uplatama doprinosa radnika koji će se dodatno zapošljavati.

"Nama je želja da se održi ekonomski balans između aktivnog i ekonomski neaktivnog stanovništva i da se ne svedemo na odnos da jedan zaposleni, izdržava jednog penzionera. U tim našim namerama nećemo uspeti ako radni kontigent mladih ljudi, napušta zemlju. Zato bih želeo i da poručim mladima – ostanite u zemlji, nudimo vam šansu, stvaramo vam uslove za kvalitetan život. Mi jedino uz očuvanje te ravnomernosti i dodatno sa investicionim ciklusima, pametno osmišljenom ekonomskom politikom, visokim stopama rasta koje premašuju pet i više procenata možemo stići do tog cilja“, smatra Mali.

On je ponovio da ne razume lošu nameru i želju da se stvari prikažu gorim nego što jesu.

"Naši najstariji su preživeli višegodišnju tranziciju, probleme koji su usledili u sada već bivšim socijalističkim preduzećima, ekonomsku krizu, inflaciju, periode političke neizvesnosti i sve to je dovoljno velika trauma. Ali, sada, kada ih pored svih životnih nedaća tangira i zdravstvena kriza zbog korone, uznemiravati ih pričom da će se ići ka smanjivanju predviđenih povećanja njihovih penzija, samo je znak ogromne neodgovornosti i neupućenosti pojedinaca koji iznose podatke, za koje se ne zna tačno na čemu su utemeljeni “, zaključio je Mali.