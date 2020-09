DR BRANISLAV TIODOROVIĆ O PRAVILIMA OKUPLJANJA: Mere su jasne - klupske svirke dozvoljene uz distancu i maske

Zdravstvena i komunalna inspekcija su poslednjih dana pojačale kontrolu sprovođenja epidemioloških mera u ugostiteljskim i drugim objektima, pa oni koji ne poštuju propise mogu da budu drakonski kažnjeni - od 500.000 do dva miliona dinara.

Kako bi sačuvali novac, ali i zdravlje građana, epidemiolog i član kriznog štaba dr Branislav Tiodorović objašnjava za Kurir koja okupljanja su dozvoljena i pod kojim uslovima.

Obezbediti kvadrate

- Kada su u pitanju restorani i kafići, važno je poštovanje dve stvari: ako je okupljanje unutra, mora da se nosi maska, a i za unutra i spolja važi rastojanje od najmanje metar i po, dva. Četiri kvadrata po čoveku koji sedi. U letnjoj bašti nema ograničenja broja ljudi ukoliko se ispoštuje rastojanje. Isto važi i za unutrašnjost kafića. Samo kada se jede i pije može maska da se skine. Kad se sedi napolju, ne treba maska, ali mora da se poštuje rastojanje. Dezinfekcija ruku i održavanje higijene su obavezni za sve - kaže epidemiolog.

Dodaje da je kod svirki, tj. muzičkih događaja, u manjem objektu ograničenje do 30 ljudi zbog prostora, a da u većem prostoru može da bude do 500 ljudi, ukoliko ima uslova za četiri metra kvadratnih po osobi.

- Ono što se desilo za vikend u Vrnjačkoj Banji, na koncertu pevačice Teodore Džehverović, strašno je, nije bilo distance, niti su se nosile maske. Najmanje sto njih će oboleti, ako već nisu. Iako su to sve mladi, oni će imati asimptomatsku sliku ili neku laku sliku. Imali smo i mlade sa teškim kliničkim slikama, neki su umrli - upozorava Tiodorović na opasnost od koncerata na kojima se ne poštuje fizička distanca i dodaje:

Estradni izuzeci

- Okupljanje do 500 ljudi je dozvoljeno za kulturne manifestacije. Misli se i na zabavnu muziku, ali mora da se zna ko je organizator koji je dužan da sprovodi kontrolu i obezbedi rastojanje i u publici i kod orkestra i izvođača. Može i na splavovima i u klubovima, ali oni nisu kulturne ustanove, već zabavno-ugostiteljske i za njih uglavnom važi ograničenje do 30. Oni mogu da zatraže saglasnost za održavanje koncerata i verovatno da će takvu saglasnost na sledećem kriznom štabu i dobiti, ali uz obavezu da organizator odgovara da postoji rastojanje među publikom - navodi Tiodorović.

Činjenice/Šta je dozvoljeno

Pozorišta, bioskopi, koncerti u ustanovama kulture

- do 500 posetilaca

- svako drugo mesto za sedenje slobodno

- obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca i zaposlenih

- glumci na sceni moraju imati negativan PCR test

- na otvorenom distanca od najmanje 1,5 metara uz obavezno

nošenje maski posetilaca i zaposlenih

- pevač udaljen od slušalaca najmanje 10 metara

Privatne proslave

- do 30 ljudi

- distanca od 1,5 metara između gostiju

- obavezne maske

Kafići i restorani s baštom

- do 30 ljudi

- uz saglasnost kriznog štaba može i više

- obavezne maske u zatvorenom

Klupske svirke i estradni koncerti

- do 30 ljudi

- uz saglasnost kriznog štaba može i više

- neophodna četiri kvadrata po posetiocu

- obavezne maske u zatvorenom

Nova mera u Beogradu - Bašte rade do jedan, muzika do ponoći

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da je Gradski štab za vanredne situacije doneo odluku da ugostiteljski objekti koji imaju baštu mogu da rade radnim danom do jedan sat posle ponoći, a ne samo vikendom, što je do juče bio slučaj: - Sada će svi ugostiteljski objekti koji se nalaze u stambenim zgradama moći svaki dan da rade do jedan sat, a da muziku emituju do ponoći. Ova odluka će važiti do 31. oktobra, kada će se vratiti uobičajeni režim rada. I dalje je na snazi ograničenje za rad ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru, jer oni mogu da rade samo do 21 sat.