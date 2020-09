Zlatko Nikolić, kriminolog, istakao je za Pink kako je monstruozno ubistvo supružnika potreslo Srbiju, i da on veruje kako je ubistvo rezultat šizofrenije supruge koja je usmrtila muža.

- Ona je sada smislila da je ubila supruga zato što ju je navodno drogirao, pošto je to sada moderno ili joj je to prvo palo napamet - rekao je on.

Prema njegovim rečima, šta god da je navedeno kao razlog, osumnjičena je jurila muža po ulici da ga, kako kaže, dokosuri.

- To nije ubistvo iz strasti. Ovde se radilo o krvoločnosti jednog bolesnog bića u datom momentu. Psihijatri će to da utvrde najverovatnije - naveo je Nikolić.

Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, rekla je za Pink kako je uvek interesantno kako prvobitna ljubav preraste u mržnju.

- Ona je supruga ubila pred detetom, ali ona bi to uradila i da dete nije bilo tu. To je pomračenje svesti, ali je ipak to i upitno, jer je ona njega već tražila da ga ubije. Meni to liči na ubistvo iz ljubomore. To su neki najčešći potezi zbog kojih se ubijaju partneri - patološka ljubomora - navela je Stanojević