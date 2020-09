WEB KREDIT DO 400.000 DINARA U TEHNOMANIJI

Jedinstvena ponuda.

Kompanija Tehnomanija, u saradnji sa partnerom Raiffeisen bankom, pokrenula je jedinstvenu pogodnost za potrošače u Srbiji - kupovinu putem web kredita. Nova opcija korisnicima pruža mogućnost brže, lakše i bezbednije kupovine, i to kroz potpuno online iskustvo, bez odlaska u poslovnicu banke i nepotrebne papirologije.

,,Ponosnismo na činjenicu da smo prvi u Srbiji pokrenuli atraktivan projekat vredan pažnje kojiće našim korisnicima pružiti dodatnu vrednost prilikom online kupovine. Osluškujući potrebenaših kupaca, potrudilismo se da napravimo inovativni koncept baš po njihovoj meri i u skladusa tim započelizajedničku saradnju sa našim partnerima. Sada ćemo biti u prilici da ponudimokorisnicima da proces online kupovine završe web kreditom, potpuno online, sa bilo kogmesta, što je velika prednost u ovim trenucima kada su sigurnost i ušteda vremena veomavažni“, rekao je Lovro Vučković, izvršni direktor marketinga Tehnomanije.

Usluga web kredita će kupcima omogućiti da, bez odlaska u banku, dobiju odobrenje i mogućnost kupovine proizvoda u Tehnomanija online prodavnici i to za samo 20 minuta. Raspon kredita je za kupovinu robe vrednosti od 8.000 do 400.000 dinara, dok je period otplate kredita do dve godine. Za Tehnomanijin web kredit kupac može aplicirati i ukoliko nije klijent Raiffeisen banke, uz fiksnu kamatnu stopu i fiksnu ratu tokom celog perioda otplate.