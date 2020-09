NOVA MERA JE STUPILA NA SNAGU! Građani koji od sada uđu u Srbiju biće pod NADZOROM - Evo šta to podrazumeva i u kom slučaju PLAĆATE PAPRENU KAZNU

Građani Srbije koji posle 18 sati uđu u zemlju, biće pod posebnim zdravstvenim nadzorom.

Oni će pri prelasku granice dobiti zdravstveno upozorenje, u kome će biti upoznati sa svim obavezama koje su dužni da ispune.

Prvi korak, koji bi trebalo da preduzmu pri povratku u zemlju, jeste popunjavanje testa samoprocene na Kovid-19 koji je dostupan na https://www.e-zdravlje.gov.rs/landing/ - rečeno je Tanjugu u Vladi Srbije.

Popunjavanje tog upitnika pomoći će im da dobiju bolji uvid u svoje opšte zdravstveno stanje i rezultat testa će biti pokazatelj da li je potrebno da se jave u Covid ambulantu.

Građanin koji popunjava test treba da rezultat odštampa ili sačuva, kako bi imao dokaz o urađenom testu. To znači da ne treba po automatizmu svi koji se vraćaju iz inostranstva da posećuju Kovid ambulante, već samo oni koji urađenim testom samoprocene dobiju takva uputstva.

Na taj način se izbegavaju nepotrebne gužve u ambulantama i eliminiše se opasnost da se nezaraženi građani inficiraju virusom pri redovima za pregled.

Period posebnog zdravstvenog nadzora traje 10 dana, tako da desetog dana od povratka iz inostranstva, građani koji pri prvom testu nisu dobili uputstvo za odlazak u Kovid ambulantu treba da još jednom urade test samoprocene na COVID-19.

Ukoliko rezultati tada pokažu da nema opasnosti od infekcije, posebni zdravstveni nadzor za njih prestaje da važi.

Za one koji nisu u mogućnosti da ispune onlajn upitnik, treba da telefonom pozovu Institut ili Zavod za javno zdravlje u svom gradu ili opštini i dobiće sva neophodna uputstva.

Svako nepostupanje po uputstvima iz zdravstvenog upozorenja predstavlja grubo kršenje epidemioloških mera i svesno ugrožavanje sopstvenog zdravlja, ali i zdravlja stanovništva Srbije.

Rizična i neodgovorna ponašanja poput tih mogu relativno brzo dovesti do ponovnog i još bržeg širenja koronavirusa među stanovništvom. Vlada Srbije poziva sve građane da strogo postupaju po uputstvima iz zdravstvenog upozorenja.

ŠTA ĆE SE DOGODITI AKO SE NE PRIJAVITE, A UŠLI STE U SRBIJU? Ukoliko povratnik zarazi nekoga sledi paprena kazna

OD 18 sati stupila je na snagu odluka da državljani Srbije koji se vraćaju iz zemalja gde je veliki broj zaraženih virusom korona moraju da se prijave u sistem, a ukoliko imaju neke od simptoma virusa u obavezi su da odu u kovid ambulantu. Ako to ne učine, zaprećene su i novčane kazne i do 150.000 dinara.

Epidemiolog Predrag Kon je istakao da se očekuje da u Srbiju uđe više od 50.000 ljudi nedeljno i da nijedna inspekcija ni kontrola samoizolacije to ne bi mogla da izdrži.

Kako je objasnio, prijava koja inače već postoji kao test samoprocene na portalu e-zdravlje i prilično je jednostavna. Prilikom prijave se daju lični podaci i osoba mora da upiše kada je i koji ganični prelaz prešla, a potom da odgovori na pitanja testa za samoprocenu.

Čim se izvrši prijava osoba je u sistemu.

Ipak, ako neko ko je od danas došao u Srbiju ne popuni ovu prijavu i neodgovornim ponašanjem slučajno zarazi nekoga koronavirusom preti mu kazna i do 150.000 dinara!

KAZNA OD 50.000 DO 150.000 DINARA

Naime, na papiru koji dobijaju naši građani pri povratku, stoji da ukoliko se elektronski ne prijave u roku od 24 sata čine prekršaj, koji je kažnjiv po članu 85, stav 1, tačka 10, Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Ovaj član i ova tačka Zakona kažu, inače, da će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara kazniti svako ko ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Kon kaže da je to mera gde kazna nije glavni način borbe, već je potrebno shvatiti da onaj ko se bahato ponaša, ne prijavi se, a dovede do posledica i zaražavanja, pogotovo ako dođe do tragičnih posledica, ne može da izbegne ono što piše u zakonu.

- Obaveza svakog državljanina Srbije da poštuje Zakon, a Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisuje i kazne koje se sprovode ako neko dovodi drugo lice u opasnost. Inspektori su ti koji će procenjivati kako i na koji način će biti ljudi kažnjavani, a ova mera nije napravljena da se ne sprovodi i da i ne sme se ignorisati, jer će postojati kazne - ističe Kon.

Građani pod nadzorom mogu da se vrate na posao

Pojačan nadzor za građane Srbije koji se vraćaju iz inostranstva podrazumeva prijavljivanje zdravstvenoj ustanovi i obavezu ukoliko imaju bilo kakve tegobe da se jave u kovid ambulante domova zdravlja, kaže Kon.

On je rekao da građani koji se vraćaju iz inostranstva u Srbiju mogu normalno da se vrate na posao uz pridržavanje epidemioloških mera - da izbegavaju bliske kontakte, da drže distancu i da nose masku.

- Treba da vode računa tih 10 dana i da shvate da su možda u nekoj asimptomatskoj formi infekcije, jer je činjenica da je, recimo, u Crnoj Gori 20 puta veća aktivnost virusa nego u Srbiji, a to nije malo - naveo je Kon.