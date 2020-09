KON ZA PINK: Sistem nadzora dobro funkcioniše, do sada se prijavilo 4.500 ljudi! Evo šta treba da urade oni koji ne mogu da se prijave elektronski

Sistem nadzora pandemije korona virusa je napravljen da pomogne ljudima i on već daje odlične rezultate - rekao je Kon za Pink i dodao da se za nadzor prijavilo već oko 4.500 ljudi.

- Najveći rizik dolazi od onih koji se sa odmora vraćaju u Srbiju...Razlika je u tome da više nije na njima da li će sami da se jave u kovid ambulantu, već će to morati da urade po zakonu, ukoliko osete zdravstvene poteškoće - poručio je Kon, dodajući da oni koji ne mogu da se prijave elektronski, treba da odu kod svog izabranog lekara, i da se na taj način se prijave.

Podsetimo Srbija je petak od 18 sati počela da sprovodi nadzor zbog korona virusa nad našim građanima koji se vraćaju iz Crne Gore, Hrvatske, BiH i Albanije.

Svi oni na ulazu u zemlju dobijaju objašnjenja, a Kon je objasnio da će se oni prijavljivati elektronski, i da će morati da upišu koji su granični prelaz prošli i kada.

100 studenata polagalo ispit u istoj prostoriji

Kon izjavio je danas da je na jednom ispitu bilo 110 studenata i da je verovatno na tom mestu došlo do zaražavanja korona virusom. "Pored veselja, srednje škole, koje pohađa oko 300.000 učenika, su problem za širenje korona virusa. Mlađa deca se uzdržavaju, starija slabije", istakao je Kon. On je rekao da je realno očekivati da će novih mera biti kada zahladni, zavisno od toga gde će i da li će broj novoobolelih rasti. "Mi nemamo definisano šta će biti ako dođe do eksplozije veselja i slava. Molimo ljude da shvate da ulazimo u sezonu kada je to opasno", naglasio je Kon. On je ukazao da je u oktobru vrlo bitno, naročito za zdravstvene radnike, da budu svesni da će možda opet biti u kovid bolnicama i da se uradi sve što je moguće da se jul ne ponovi.