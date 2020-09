OD DANAS MOŽEMO U JOŠ JEDNU ZEMLJU! Srbi bez ikakvih ograničenja mogu da putuju u samo 9 država: Ovo je spisak svih OTVORENIH GRANICA

Uprkos povoljnoj epidemiološkoj situaciji, granice su nam i dalje zatvorene.

Srbija je i dalje na listi zemalja kojima nije dozvoljen slobodan ulazak u EU i pored toga što poslednjih nedelja beležimo značajno manji broj zaraženih korona virusom. Sa druge strane stabilnija epidemiološka situacija omogućila nam je da pojedine zemlje počnu da otvaraju granice za naše državljane i taj spisak je sve duži.

Poslednja u nizu koja se odlučila na ovakav korak je Kipar, pa tako naši turisti mogu od danas da putuju u ovu zemlju uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova nalazi se kompletan spisak zemalja u kojima nam nije, odnosno jeste dozvoljen ulazak. Slede one u koje možete da putujete samo uz negativan PCR test, bez izolacije i drugih uslova, ili čak i bez ovog ili kog drugog testa.

Afrika čeka širom otvorenih granica

Najveći broj država u koje možemo da putujemo nalazi se u Africi.

Gana - Državljani Srbije mogu da uđu u Ganu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Putnici se, po dolasku na međunarodni aerodrom "Kotoka" u Akri, podvrgavaju ponovnom testiranju o svom trošku. Cena testa iznosi 150 USD. Deca do pet godina starosti se ne testiraju. Rezulatat testa se dobija za 30 minuta. Lica sa simptomima korona virusa se upućuju u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Lica u tranzitu, koja ne napuštaju aerodrom, se ne testiraju.

Gvineja - Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju avio letom uz negativan test, ne stariji od 3 dana. Navedeno važi i za strane državljane. Zatvoreni su kopneni i pomorski granični prelazi. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Gvineju.

Egipat - Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu u Egipat ili tranzitiraju. Od 1. septembra svim putnicima koji dolaze u Egipat potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Režim ulaska sa obaveznim negativnim testom se primenjuje za turističke destinacije poput Hurgade, Šarm el Šeika, Tabe, Mars Alama, Marse Matruh i važi na čitavoj teritoriji Egipta.

Južni Sudan - Državljani Srbije mogu da ulaze u Južni Sudan ako poseduju negativan test. Pod istim uslovima ulaze i drugi strani državljani.

Kenija - Državljani Srbije mogu da uđu u Keniju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 96 sati, i nemaju simptome COVID – 19 (telesna temperatura ne sme biti iznad 37,5 stepeni celzijusa, stalan kašalj, poteškoće u disanju i bilo koji drugi simptom nalik gripu). Aerodrom u Najrobiju je otvoren za komercijalne letove.

Kot D'Ivoar (Obala Slonovače) - Državljani Srbije mogu da uđu u Kot D'Ivoar. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Na aerodromu se svi putnici podvrgavaju zdravstvenom pregledu.

Liberija - Državljani Srbije mogu da uđu u Liberiju. Poželjno je imati negativan PCR test, ne stariji od od 72 sata. Lica koja doputuju bez testa podvrgavaju se tzv. brzom testu na aerodromu. Ukoliko je rezultat testa negativan, omogućava se ulazak u zemlju. Lica sa pozitivnim rezultatom testa se pregledaju i upućuju u karantin koji traje mimimum 14 dana u okviru ustanove koju određuje državna zdravstvena institucija.

Mauritanija - Državljani Srbije mogu da uđu u Mauritaniju. Neophodan je negativni PCR test, ne stariji od 72 sata.

Niger - Državljani Srbije mogu da uđu u Niger. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko putnik ne poseduje test, podvrgava se zdravstvenom pregledu i testiranju o svom trošku.

Ruanda - Državljani Srbije mogu da uđu u Ruandu. Državljani Srbije, kao i svi putnici, uključujući i one koji su u tranzitu, u obavezi su da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po ulasku u Ruandu, putnici se dodatno testiraju, a rezultati PCR testa dobijaju se u roku od 24 sata. Do trenutka dobijanja rezultata testa, putnici se smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu i to o svom trošku.

Sao Tome i Principe - Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju uz negativan test, ne stariji od 72 sata.

Tanzanija - Državljani Srbije mogu ulaziti u Tanzaniju. Ukoliko dražava polaska ili avio-kompanija kojom su doputovali traže negativan test kao uslov za putovanje, putnici su obavezni da pokažu rezultate testa prilikom ulaska u Tanzaniju. Svi putnici se detaljno proveravaju po dolasku, a, u slučaju potrebe, može se tražiti da se uradi brzi test. Strani državljani pod istim uslovima ulaze u Tanzaniju.

Togo - Državljani Srbije mogu da uđu u Togo. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po dolasku na aerodrom u Togo putnici se podvrgavaju ponovnom testiranju. Takođe, i pre napuštanja Togoa putnici su dužni da urade PCR test. Troškove oba testa snose putnici. Po dolasku u Togo putnici su u obavezi da instaliraju mobilnu aplikaciju TOGO SAFE, koja mora biti aktivna tokom boravka i najmanje još 30 dana po napuštanju Togoa. U slučaju nepridržavanja ove mere, licu se može odrediti karantin i izreći novčana kazna.

Možemo i do Azije

Iran - Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 96 sati, na engleskom jeziku. Ukoliko negativan test, usled dužine putovanja, bude stariji od 96 sati, na granici će se podvrgunti zdravstvenom pregledu, i u slučaju da imaju simptome bolesti, ponovo će se testirati o svom trošku i do rezultata testa će boraviti u karantinu. Ako rezultat ponovljenog testa bude pozitivan, boraviće u karantinu 14 dana o svom trošku. Navedeno važi i za strane državljane.

Maldivi - Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu na Maldive. Od 10. septembra je neophodno da strani državljani poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

Ujedinjeni Arapski Emirati - Državljani Srbije mogu da uđu u UAE. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Po sletanju na aerodrom u UAE, bez obzira na posedovanje negativnog testa, ponovo se radi test (na aerodromu), nakon čega se može ući u UAE. U emiratu Abu Dabi je obavezna samoizolacija u trajanju od 14 dana. U emiratu Dubai je obavezna samoizolacija do dobijanja rezultata testa sa aerodroma. Nepridržavanje samoizolacije se kažnjava novčanim iznosom u lokalnoj valuti u vrednosti od preko 1.000 evra. Nalaz testa sa aerodroma se dobija u roku od jednog do dva dana na mobilni telefon. Praćenje pridržavanja mere samoizolacije se takođe obavlja preko mobilnog telefona. Specifičnost UAE je da između emirata Abu Dabi i Dubai postoji kontrolni punkt koji se ne može preći bez negativnog nalaza PCR ili DPI testa.

Amerika manje dostupna

Kako je i u Americi situacija sa korona virusom nepovoljna, mali je broj država u koje možete da odete samo sa negativnim PCR testom i bez obavezne samoizolacije.

Antigva i Barbuda - Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak i tranzit preko Antigve i Barbude ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od sedam dana. Putnici koji dolaze brodovima mogu biti podvrgnuti karantinu ukoliko to procene lučke vlasti.

Ekvador - Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu i tranzitiraju kroz Ekvador uz obavezan PCR test, izdat maksimum deset dana pre ulaska u zemlju.

Nikaragva - Državljani Srbije mogu da uđu u Nikaragvu. Neophodan je negativan test ukoliko je osoba posetila neku od zemalja koja je značajno pogođena korona virusom. Aerodromi su zatvoreni, izuzev za humanitarne letove.

Sveta Lucija - Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u zemlju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od sedam dana.

Haiti - Državljani Srbije mogu da uđu u Republiku Haiti. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 časa. Kopnena granica sa Dominikanskom Republikom je zatvorena.

Evropa najbliža, ali najnepristupačnija

Kako je Srbija i dalje na "crnoj listi" mnogim državama u Evropi, i ako je sada u vrsti među najboljima kada je reč o korona virusu, mali je broj država koje ne postavljaju dodatne uslove za prelazak granice. Tako da samo uz negativan PCR test možemo jedino u komšiluk.

Severna Makedonija - Državljanima Srbije je potreban negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, za ulazak u Severnu Makedoniju, kao i državljanima Srbije koji imaju regulisani boravak ili dolaze na zakazano lečenje. Prilikom ulaska, putnici popunjavaju izjavu sa ličnim podacima, podacima o mestu i trajanju boravka u Severnoj Makedoniji. Deca iznad 10 godina starosti su u obavezi da poseduju medicinsku potvrdu sa negativnim rezultatom PCR testa, ne starijim od 72 sata.

Državljani Srbije koji poseduju dvojno državljanstvo, ukoliko imaju adresu prebivališta u Severnoj Makedoniji (saglasno evidencijama kojima raspolaže MUP RSM ili su nosioci makedonske lične karte), nije potrebno da poseduju negativan test.

Tranzit kroz Severnu Makedoniju može da traje do tri sata i nije potreban negativan PCR test. Na ulazu se popunjava izjava o tranzitu, koja se predaje na graničnom prelazu na izlasku iz zemlje.

Crna Gora - Državljani Srbije mogu ući u Crnu Goru uz posedovanje jednog od sledećih testova: (1) negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili (2) pozitivan rezultat serološkog testa - antitela klase IgG, ne stariji od 30 dana, ili (3) negativan rezultat serološkog testa na atitela klase IgM (ELISA), ne stariji od 72 sata. Test mora da bude izdat od strane registrovane laboratorije.

Takođe, pored jednog od navedena tri testa, neophodno je da lice u periodu od 15 dana pre ulaska u Crnu Goru nije boravilo u nekoj od država iz kojih nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru. Obaveza posedovanja testa ne odnosi se na decu do navršene pete godine života. Detalji u vezi sa ulaskom stranih državljana u Crnu Goru se mogu naći u sledećem linku: http://www.gov.me/naslovna/mjere_i_preporuke/

Epidemiološka situacija trenutno nigde nije u potpunosti bezbedna, svuda je veća šansa da se zarazite nego u Srbiji te dobro razmislite pre nego što počnete da pakujete kofere.

Hrvatska - Državljani Srbije mogu da uđu u Hrvatsku ukoliko imaju regulisan boravak uz obavezan zdravstveni nadzor, 14-dnevnu samoizolaciju/karantin. Ova mera se može skratiti na sedam dana ako lice o svom trošku uradi test po ulasku u Hrvatsku i isti bude negativan.

Lica koja putuju zbog turističkih ili drugih privrednih interesa, školovanja, neodložnih razloga (npr. vlasnici nekretnina u Hrvatskoj) ili drugih ličnih neodložih razloga, mogu ući u Hrvatsku bez obaveze samoizolacije uz posedovanje negativnog testa, ne starijeg od 48 sati. Za lica u tranzitu nije poterban test ali je neophodan dokaz da je odobren ulazak u sledeću zemlju. Tranzit ne sme biti duži od 12 sati.

Gde možemo bez ikakvih ograničenja

Za ulaz u ove zemlje ne treba nam ni PCR niti važe bilo kakva ograničenja: Bosna i Hercegovina, Kongo, DR Kongo, Albanija, Belorusija, Oman, San Marino i Centralnoafrička Republika, Bugarska.

Državljani Srbije mogu ući u Tursku bez negativnog PCR testa. Pri ulasku u zemlju postoji obavezni lekarski pregled i merenje temperature. Popunjava se formular sa ličnim podacima, kontaktom i adresom boravka. Ukoliko se na lekarskom pregledu pokažu simptomi, Direkcija za zdravstvo prevozi lice u najbližu zdravstvenu ustanovu u kojoj će se raditi test. Turska ne pokriva bolničko lečenje od korona virusa ukoliko se lice zarazi tokom turističkog boravka u Turskoj.

Takođe, državljani Srbije koji rade u pograničnoj zoni ulaze u Mađarsku bez ograničenja (posedovanja negativnog testa na COVID-19). Oni mogu da borave u Mađarskoj u dubini do 30 km od granice, najduže do 24 sata.