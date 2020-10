GREJNA SEZONA POČELA RANIJE: U ovom srpskom gradu već od danas TOPLI RADIJATORI

Žitelje Novog Sada, njih oko 107.000 koji koriste sistem daljinskog grejanja JKP „Novosadska toplana“, jutros su dočekali topli radijatori.

Grejna sezona 2020/21. godine, u Novom Sadu, počela je danas, prema Odluci o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada. „Novosadska toplana“ je, u skladu sa spoljašnjim uslovima i režimom rada, počela redovnu isporuku toplotne energije za grejanje.

- Na početku grejne sezone, korisnici bi trebalo da obrate pažnju na ispravnost i funkcionalnost kućnih instalacija, te da se u slučaju curenja radijatora obrate Novosadskoj toplani na broj telefona 4881-105, koji im je zbog hitnosti intervencije na raspolaganju 24 časa i isključivo služi za tu vrstu prijave – poručuju iz „Novosadske toplane“. Takođe, tokom grejne sezone, korisnici mogu podneti reklamacije Korisničkom centru na kvalitet isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode pozivanjem brojeva 423-712, 420-853 i 0800-100-021, svakog dana od šest do 22 časa, ili doći lično u prostorije Korisničkog centra u Ulici Vladimira Nikolića broj jedan, radnim danima od sedam do 20 časova i subotom od sedam do 15 časova.