ISPRAĆAJ GORANA PASKALjEVIĆA: Urna stigla iz Pariza, od velikog umetnika se opraštaju prijatelji i poštovaoci!

U Velikoj sali na Novom groblju danas se od legendarnog reditelja Gorana Paskaljevića opraštaju prijatelji, porodica, poštovaoci njegovog dela, saradnici...

Posle kremacije na pariskom groblju Per Lašez, koja je organizovana 5. oktobra, urna sa posmrtnim ostacima je juče preneta u Beograd, a svi koji žele da odaju poštu velikom reditelja mogu to da učine danas do 15 časova.

Među prvima su došli Radoslav Zelenović, reditelj Dragan Marinković, gradski sekretar za kulturu Ivan Karl, prenosi Blic.

Po želji Paskaljevića, polaganju njegov urne prisustvovaće samo članovi najuže porodice, i to će naknadno biti obavljeno.

Njegove kolege, umetnici i filmski radnici s kojima je sarađivao tokom slavne karijere koja je trajala više od četiri decenije, oprostiće se od Paskaljevića i podsetiti na ostvarenja koja su mu donela svetske nagrade, a srpskoj kulturi ostavili filmsku baštinu, na komemoraciji u Jugoslovenskoj kinoteci koja je zakazana u sredu, 14. oktobra.