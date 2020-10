Epidemiolozi ne isključuju mogućnost ZATVARANJa ŠKOLA u slučaju eksplozije korone, a evo ŠTA ĆE BITI SA VRTIĆIMA

Najava da bi narednih nedelja, u slučaju eksplozije korona virusa u našoj zemlji, škole mogle potpuno da pređu na onlajn model u celoj Srbiji, ili samo u nekim delovima, zabrinuli su mnogobrojne roditelje.

Međutim, nisu se uspaničile samo mame i tate školaraca, osnovaca i srednjoškolaca, već i mališana koji idu u vrtiće!

- Dolaznost dece u beogradskim vrtićima u oktobru je oko 56-57 odsto, dnevno dolazi oko 33.000 mališana. To je blagi rast od oko 10 procenata u odnosu na septembar, ali i dalje je to manje od uobičajene dolaznosti u ovo doba godine - kaže Slavko Gak, sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu.

Kako ističe, "za sada u vrtićima sve funkcioniše bez problema, imajući u vidu da su predškolske ustanove bile otvorene celo leto i da su svi zaposleni uhodani sa svim procedurama koje nameću uslovi rada pod pandemijom korona virusa".

- Najbitnije od svega je da u vrtićima u Beogradu imamo sporadične slučajeve zaražavanja i nijedan nije izmakao kontroli što pokazuje važnost i značaj poštovanja svih mera. Predškolske ustanove su pokazale veliku profesionalnost i odgovornost i one bi trebalo da budu primer svima kako se može funkcionisati bezbedno i pod stalnom pretnjom virusa - dodaje Gak.

Pa ipak, nije potpuno isključena mogućnost da u određenom trenutku dođe do zatvaranja vrtića...

- Očekujem da nastavimo i pozivam sve na odgovornost u ponašanju jer od nas samih zavisi koliko ćemo dugo omogućiti deci da borave u kolektivu a znamo koliko je to za njih važno i potrebno. U svemu od početka epidemije pratimo savete epidemiologa, mere sprovodimo a tako će se i nastaviti. Nakon vanrednog stanja do sada nije bilo ni potrebe ni pominjanja zatvaranja vrtića, ali sve smo to jednom već prošli i procedure su jasne ukoliko za tim bude potrebe a nadamo se da neće - objasnio je Gak.

Kako kaže, "najbitnija je brza reakcija u slučaju potvrde virusa kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze".

- Pre svega mislim na to da roditelji ne dovode decu sa respiratornim infekcijama, što važi i za zaposlene koji bi u slučaju javljanja bilo kakvih tegoba trebalo da ostanu kod kuće. Vrtići su bezbedni za decu, imaju svu neophodnu zaštitnu opremu, dovoljno maski i dezinfekcionih sredstava, sve propisane mere se sprovode bez izuzetka i tako će i ostati dok god se ne izborimo sa virusom - zaključio je Slavko Gak.