UZNEMIRUJUĆI SNIMAK PORODIČNOG NASILJA - Majku troje dece 18 meseci držao u poljskom toaletu, ostavljao je BEZ VODE I HRANE

Indijske vlasti u utorak su oslobodile ženu koju je suprug čak 18 meseci držao u nehumanim uslovima u poljskom WC-u, prenosi RT.

Užasan slučaj otkriven je u selu u severnoj indijskoj državi Harajana.



Neidentifikovanu ženu (35), majku troje dece spasili su policajci i radnici socijalnih službi, a ona je pronađena u iznemoglom i neuhranjenom stanju.

Ženu je suprug povremeno izgladnjivao i danima joj uskraćivao vodu.

- Bila je toliko slaba da nije mogla ni da hoda - izjavili su zvaničnici nakon spasavanja.

Njen suprug Nareš Kumar, koji tvrdi da je nevin, kaže da njegova supruga pati od teške mentalne bolesti. Uhapšen je na licu mesta.

Lokalni mediji prenose da nije mogao da pruži nijedan dokaz kojim bi dokazao svoju nevinost.

- Rekao je da je mentalno nestabilna, ali to nije tačno. Razgovarali smo sa njom i to nismo uvideli - dodali su zvaničnici.

Par je u braku 17 godina i ima troje dece od 11 do 15 godina.

Žena je odvedena u bolnicu na pregled, nakon čega je staranje o njoj preuzeo rođak, dok policija nastavlja istragu ovog užasnog slučaja.

A woman in Haryana’s Rishpur village of Panipat district was locked in a toilet by her husband for over a year. She was rescued by a team of district women & child welfare department officials. pic.twitter.com/Y4jBak9MBd