SIGURNOST VAŠEG DOMA – ODGOVORNA ODLUKA U JEDNOJ POLISI: „Čuvar kuće“ ‒ celovit paket osiguranja domaćinstva Kompanije „Dunav osiguranje“

Osećaj sigurnosti nema cenu. Kada pomislimo na budućnost i zdravlje naših najmilijih i bezbednost doma kome se vraćamo, znamo koliko je planiranje odgovoran posao.

Ulaganje u bezbrižnu budućnost i mir najdražih, investicija je kojom možemo obezbediti sav dugogodišnji finansijski trud ulaganja u dom i porodicu.

Paket osiguranja domaćinstva „čuvar kuće“ Kompanije „Dunav osiguranje“, najbolje je ulaganje u vaš dom, čime možete obezbediti pokriće širokog spektra rizika od požara, udara groma, izliva vode iz instalacija, loma stakala, provalne krađe i razbojništva. Pored navedenih rizika, ovaj paket nudi mogućnost ugovaranja pokrića i dodatnih, poslednjih godina veoma učestalih rizika, koji su se ostvarivali na našem podneblju, kao što su rizici od poplave, bujice i zemljotresa, ali i mogućnost zaštite od rizika iznenađenja: pritiska snega, pada drveta, dima, obesti i vandalizma, atmosferskih voda, udara nepoznatog motornog vozila, kao i od opšte odgovornosti.

Ono što ovom paketu osiguranja daje izuzetnu vrednost, jesu posebne pogodnosti, i to u slučaju ostvarenja čestog rizika od požara. Kompanija „Dunav“ u tom slučaju nadoknađuje troškove iznajmljivanja privremenog smeštaja za vas i vašu porodicu, uključujući i transport preostalih stvari domaćinstva u iznosu do 500 evra, kao i troškove preventivne zamene brave na objektu usled nestanka ključeva u iznosu do 100 evra.

Pored vaše imovine, brinemo pre svega i o vašim ukućanima. Stub svake porodice počiva na čvrstim temeljima kuće i obrnuto. Samo uz zdravu porodicu možemo imati čvrst i stabilan dom. Zato Kompanija „Dunav osiguranje“ uz osiguranje „čuvar kuće“ nudi i osiguranje od nesrećnog slučaja (nezgode) članova domaćinstva.

Upravo su sve navedene prednosti paketa osiguranja „čuvar kuće“ razlog zašto je ove godine zaključeno više od 20.000 polisa osiguranja domaćinstva, što je za oko 20% više u odnosu na isti period prošle godine. Širina pokrića osiguranja, broj uključenih rizika, kao i odnos cene i pokrića koje pruža polisa, ovaj paket čine sveobuhvatnim rešenjem, kojim svoj dom možete da obezbedite od brojnih neželjenih događaja, na siguran i povoljan način. Da osiguranje doma nije luksuz, već jedna od najvažnijih životnih investicija, pokazuje i cenovni aspekt polise dostupne svima. Uz mesečno izdvajanje, već od 300 dinara za osiguranje stana površine 50m2, suma osiguranja za stambeni objekat po toj polisi iznosi 3.000.000 dinara, dok za stvari u domaćinstvu iznosi 600.000 dinara.

Imajući u vidu da visina premije zavisi od vrednosti vaše imovine i površine stambenog objekta, moguće je ostvariti i popuste i dodatne pogodnosti, dok način plaćanja birate sami, u skladu sa svojim mogućnostima ‒ mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje. Uz ove pogodnosti, „Dunav osiguranje“ zainteresovanima nudi mogućnost ugovaranja kratkoročnog i dugoročnog osiguranja.

Porodično zadovoljstvo kreće iz doma. Uz paket „čuvar kuće“ sve vaše dragocenosti biće sigurne sa samo jednom polisom.

Detaljnije informacija mogu se dobiti besplatnim pozivanjem Kontakt centra na broj 0800 386 286, ili na internet adresi www.dunav.com.