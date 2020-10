"PRETI NAM NA HILJADE ZARAŽENIH..." Dr Kon upozorava da je pred nama velika opasnost: Plašim se da ćemo PROĆI KAO KOMŠIJE U REGIONU

"Ozbiljniji problemi nastaju sa hladnim vremenom i zatvorenim prostorom."

- Teško je zamisliti da ne prođemo kao region sa hiljadama zaraženih, ako se ne pridržavamo mera. Vrlo smo sličnog ponašanja. Imamo razliku u tome što smo suzbili drugi talas, pa smo imali period mira, to je jedina razlika. Da očekujemo spas od trećeg, ne. Taj spas je samo u našim rukama - kazao je epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon.

Pre dva dana smo imali 122 zaražena, sada je to već 512, šta ako nam se desi scenario iz regiona, bilo je pitanje novinarke na šta je Kon odgovorio:

- Ceo ovaj talas može da traje 12 do 16 nedelja, Beograd je u trećoj nedelji. To su sve procene, bilo bi idealno da se sve to ne ostvari uz masovno nošenje maski ili ćemo da platimo danak zato što ne verujemo da ovo postoji.

Jako smo daleko od tih mera, nećemo to ni dostići. Bez obzira na to ako čovek hoće da bude potpuno jasan, neće biti prepuštanja smrti tek tako.

- Ozbiljniji problemi nastaju sa hladnim vremenom i zatvorenim prostorom. Najveći broj kontakata u zatvorenom prostoru dolazi tek kada dođe hladno vreme, zato je najvažnije u zatvorenom prostoru nositi maske. Kada pogledate slike čak 80 odsto ljudi ne nosi maske pravilno - naveo je naš stručnjak.

On je istakao da se ne planira da non kovid bolnice prebace u kovid.

Trenutno je najgora situacija u Beogradu, on je u centru pažnje. Mi ne shvatamo da moramo da se štitimo na svim mestima. Niko ko se zarazio nije želeo da bude zaražen, ali su se zarazili. Mi nemamo sad podatke da je to na mestu nekih zabava, jer uglavnom ljudi ne znaju ili neće da kažu. Zamolio bih da sve oni koji su bili zaraženi da sve kontakte prijavljuju.