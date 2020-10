KORONA STANJE PO GRADOVIMA: Beograd i dalje na vrhu liste, a evo koji grad je sada izbio NA DRUGO MESTO po broju novozaraženih

Situacija u ovom gradu postaje zabrinjavajuća.

Kragujevac koji je gotovo nedelju dana bio drugi na listi po broju novozaraženih od korona virusa, sada je to mesto "ustupio" Valjevu, a prestonica je, očekivano, i dalje prva.

U poslednja 24 sata na korona virus u Srbiji su testirane 6.715 osobe, njih 416 bilo je pozitivno, dok su nažalost, preminule dve osobe, najnoviji su korona podaci za Srbiju.

Od ukupnog broja novozaraženih, u Beogradu je registrovano 218 novih kovid pozitivnih, što je 52,4 odsto. Odmah zatim sledi Valjevo sa 20, a na trećem mestu je sada Kragujevac sa 16, koji je danima pre imao od 23 do 26 novih zaraženih.

Upravo je ova tri grada dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba, pre dva dana okarakterisao kao kritična.

- Očigledno je da imamo povećanje broja zaraženih, u to su ušli Beograd, Kragujevac, kao i Valjevo, ali bitno je da u narednom periodu usporimo prenošenje. To je prirodan proces i samo od našeg ponašanja zavisi koliko ćemo da ga usporimo, a to može da traje 12 do 16 nedelja sa usporavanjem – rekao je epidemiolog dr Predrag Kon i pratkično prognoziorao da ćemo se sa ovim, trećim talasom korona, nositi sve do februara i to u najboljem slučaju - ako ga usporimo.

Od ostalih gradova, danas je u Novom Sadu registrovano 11 novozaraženih, u Vranju 8, Loznica, Prijepolje, Trstenik beleže po 7, Aleksandrovac, Mionica, Kraljevo, Zrenjanin i Smederevo po 6, Merošina 5, a ostali manje od toga.