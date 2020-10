UVODE SE DRASTIČNO VEĆE KAZNE! Policajci će na licu mesta kažnjavati one koji ne nose maske, a evo šta očekuje KLUBOVE

Redovni policijaci kažnjavaće nenošenje maske na licu mesta, a komunalni milicajci i komunalni inspektori imaće uz to i ovlašćenja sanitarnih inspektora. To znači da će moći da sankcionišu svako nepridržavanje protivepidemioloških mera od nepoštovanja fizičke distance preko nenošenja zaštitne opreme do neodstatka dezinfekcionih sredstava i sličnog u kafićima, restoranima, klubovima...