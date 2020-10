DR KON ZA ZABRANU KONTAKATA: Van kuće bismo mogli samo POJEDINAČNO! Ako brojke nastave da rastu, treba razmišljati i o POLICIJSKOM ČASU

Epidemiolog Predrag Kon očekuje dalji rast broja zaraženih virusom korona do kraja naredne nedelje i navodi da tek posle toga može doći do zaravnjenja krive.

Kon je rekao da je došlo do eksponencijalnog rasta broja zaraženih u Beogradu i da je počelo ubrzano punjenje bolnica, a naglašava da je sada najznačajnije da se to zaustavi.

Epidemiolog smatra da bi trebalo uvesti meru zabrane kontakta.

- Moramo shvatiti da mere koje su donete kao obavezne zaista moraju da se sprovode. Ne sme više biti putnika u autobusima koji ne nose maske i ne sme biti ljudi u zatvorenom prostoru koji ne nose maske. Lično mislim da bi trebalo nošenje maski da bude obavezno i u spoljnoj sredini - naveo je Kon.

Naglašava da je maska najbolja zaštita od virusa korona dok ne stigne vakcina i da u ovom trenutku može da zameni drastičnije mere kao što je ograničenje kretanja i policijski čas.

Upitan da li se razmišlja o uvođenju tih mera, Kon je rekao da ukoliko broj zaraženih virusom korona nastavi da raste eksponencijalno, ne može da se "sedi skrštenih ruku" i da o tome "mora da se promišlja".

- Bez obzira na to što to trenutno nije opcija, promišljati se mora i vrlo jasno označiti koji bi to trenutak bio kad bi to trebalo da se eventualno uvede (policijski čas i ograničenje kretanja) - naveo je Kon.

Na pitanje koje bi dodatne mere mogle sada da se preduzmu, Kon je rekao da bi to mogla da bude zabrana kontakta.

- Ja sam još davno rekao zabrana kontakata i sve što to podrazumeva. Zabrana kontakata je mera. Kad treba da se preduzme? Juče. Odmah je potrebno da se preduzme - naveo je Kon.

Zabrana kontakta inače znači da je dozvoljeno kretati se izvan kuće iz bilo kog razloga, ali samo pojedinačno ili eventualno sa članovima porodice iz istog domaćinstva.

Kon ističe da je pacijenata na bolničkom lečenju sve više i da to najbolje znaju oni koji ih neposredno zbrinjavaju, a nažalost, pristižu sve teži slučajevi.

Ukazuje da je početak trećeg pika krenuo 4. oktobra i da je tada primećeno postrepeno povećanje broja obolelih u Beogradu.

- Sada završavamo četvrtu nedelju i sledeće nedelje ćemo imati dalje povećavanje broja zaraženih. Kako će dalje biti zavisi od našeg ponašanja. Nama su vikendi posebno problematični jer se stiče utisak da je sve više okupljanja u popodnevnim i večernjim časovima u kafićima. Jedino gde nismo dopreli sa nadzorom su mesta zabave - rekao je Kon.

Navodi da je današnje povećanje broja zaraženih posledica ponašanja od pre sedam do deset dana, a da će posledice današnjeg ponašanja biti vidljive za desetak dana.

- Ukoliko se svi budu pridržavali propisanih mera krajem naredne nedelje kriva može da se zaravni - istakao je Kon.

Kon razume otpor kod građana prema bilo kakvim restrikcijama ograničenja kretanja, ali ne razume otpor prema nošenju maski.

Napominje da je juče u Beogradu bilo 590 novozaraženih osoba i ističe da tu brojku treba množiti sa deset jer se tako povećava broj zaraženih na dnevnom nivou.

- Onda je jasno zašto pričamo da moraju da se spreče kontakti. Neprihvatljivo je i neodgovorno organizovati tajno velike skupove za zabavu. Svi koji se na takvom slavlju zaraze i eventualno imaju tešku formu bolesti imaju pravo i da tuže organizatora. Trebalo bi da se zna da postoji krivična odgovornost. Međutim, o tome se nedovoljno priča - naglasio je Kon.

Upitan koliko može da traje treći talas, poučeni iskustvom iz prva dva, Kon je naglasio da prvi put srećemo sa korona virusom u jesenje-zimskoj sezoni i da se o tome može govoriti na nivou procene.

- Koliko će trajati može se proceniti samo na osnovu iskustva sa respiratornim virusima prvenstveno sa gripom. Ova bolest ima duplo dužu inkubaciju od gripa, a sa merama koje sprovodimo kako bismo usporili virus, to znači da će duže trajati. Procena je da će trajati oko 16 nedelja, a mi smo sada u četvrtoj nedelji, što znači još punih 12 nedelja. Moramo da se ogradimo da su to sve samo procene - zaključio je Kon.