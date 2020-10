U SRBIJI DNEVNO ČAK 7.000 NOVOOBOLELIH? Među njima je najviše SUPERPRENOSIOCA VIRUSA - ovo je najgore kod njih!

Nakon korona eksplozije u Srbiji i jučerašnje 1.384 zaražene osobe za samo 24 sata, sve nas je šokirala i izjava dr Predraga Kona koji je istakao da je "realni broj zaraženih i više od pet puta veći od brojke koja je prikazana".

To ponovo potvrđuje činjenicu da imamo veliki broj asimptomatskih slučajeva, te prema ovakvoj računici moguće je da na dnevnom nivou imamo čak 7.000 novoobolelih! Ovakve broje treba da budu samo još jedan podstrek za nošenje maske jer su asimptomatski slučajevi, takozvani superprenosioci virusa, ljudi koji imaju koronu, a nemaju simptome, te predstavljaju posebnu opasnost ukoliko se ne poštuju epidemiološke mere.

- Mi se, nažalost, nalazimo u jednom eksponencijalnom usponu. Ne možemo da očekujemo ni zaravnjanje ni usporavanje. Ovo se ubrzava i dobija tek snagu u Beogradu i drugim gradovima - kazao je za RTS epidemiolog Predrag Kon.

Da je više zaraženih nego što je to zvanično registrovano potvrdio je ranije i prof. dr Branislav Tiodorović upravo zbog superprenosioca i onih koji nemaju nikakve simptome.

On je istakao da se nalazimo u situaciji kada je opasnost od širenja kovida daleko veća i kada se može reći da imamo više inficiranih nego što je dokazano.

- Mladi ljudi koji ne osećaju neke posebne tegobe oni se ne javljaju lekaru, ne javljaju se ni na testiranje i posledica toga je situacija u kojoj ne znači da smo obuhvatili sve koje treba tako da se može očekivati da je od pet do 10 puta više onih koji su potvrđeni – rekao je ranije dr Tiodorović.

Dakle, superpenosioci su prave potencijalne korona bombe, jer ne znaju da imaju virus, eštaju okolo i imaju stalni kontakt sa ljudima, a pored toga, misleći da nisu zaraženi većina i ne nosi masku.Svi se oslanjaju na simptome, te većina smatra da ukoliko nema simptoma - nema ni virusa, ali to nije uvek tako.

Da se simptomi ne javljaju odmah na početku zaražavanja istakla je i pulmolog KCS-a dr Jelena Grbović koja je navela da "masku treba nositi jer većina zaraženih nema simptome".

- Treba da se nosi maska jer je pitanje momenta kada će se neki od simptoma pojaviti. Ne javlja se svaki simptom prvog dana od momenta zaražavanja. Za neke simptome je potrebno da prođe neko vreme – objasnila je Grbovićeva.

Prema tome, superprenosioci su zaraženi korona virusom, nemaju simptome, ali imaju i mnogo kontakata tokom dana.Verovatno ih i srećete svakodnevno na putu do posla, u prodavnici, liftu ili nekom drugom mestu. Izgledaju zdravo, a zapravo imaju virus zato je najbezbednije da nosite masku kako bi se zaštitili jer nikad se ne zna ko je superprenosilac.

Zabrinjava još jedna brojka

Broj novoobolelih nije jedina brojka koja je u porastu proteklih dana. Posebno zabrinjava i porast broja hospitalizovanih koji je praktično dupliran u odnosu na prethodnu nedelju.Naime, prošlog ponedeljka, prema zavaničnim podacima prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut", u Srbiji smo imali 408 osoba na bolničkom lečenju, a sada smo došli do brojke od preko 1.000 hospitalizovanih.

Pored toga, ono što je razlika u odnosu na prethodne udare korona virusa jeste to što sada značajno više oboleva starosna grupa od 20 do 40 godina.To sada i nije iznenađujuće s obzirom na to da je ovaj starosni kontingent najviše u pokretu, te ima i najviše kontakata. Ako se uzme u obzir da barem deo njih pripada asimptomatskim slučajevima, odnosno superprenosiocima, jasno je što je sada u ovoj starosnoj grupi značajan broj obolelih.