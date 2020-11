U TREĆEM TALASU ZDRAVI ZAVRŠAVAJU NA RESPIRATORU! Dr Janković: Sada su najugroženiji ljudi od 50 do 70 godina

Na mehaničkoj ventilaciji su pacijenti starosti između 50 i 70 godina, koji nisu imali nikakve pridružene bolesti. Korona i dalje počinje kao bolest pluća, a napada sve organe, ukazuje direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Kliničkog centra Niš Radmilo Janković.

Povećava se broj kovid pacijenata koji zahtevaju intenzivno lečenje i kiseoničku potporu, a u KC Niš već 13 ih je na respiratoru.

- Dok smo na vrhuncu prvog talasa, u martu i aprilu, uglavnom imali pacijente od 50 do 70 godina, pa i starije, i dosta njih s hroničnim bolestima, a u drugom, u julu, dosta mladih, sada imamo najviše pacijenata starosti od 50 do 70 godina koji nemaju značajnije komorbiditete, to jest pridružene bolesti. Najmlađi pacijent na mehaničkoj ventilaciji je iz Niša i ima 46 godina - rekao je Janković.

On kaže da su zdravi zbog korone završili na respiratoru, i da li je to je karakteristika ovog trećeg talasa/pika.

- Uglavnom su pre korone bili zdravi. To su ljudi srednjeg ka starije životnom dobu, od 50 do 70 godina, i najviše ih je s krajnjeg juga - iz Vranja, Preševa i Bujanovca. Čak 90 procenata njih i na respiratoru i u jedinici intenzivne nege su te starosne strukture. Ne verujem da su se oni direktno inficirali, već će pre biti da su mlađi prenosioci, a da ovi ljudi ozbiljnije obolevaju - navodi Janković.

Prema njegovim rečima, glavni problem su trenutno mladi.

- Oni raznose virus. I njihovo kretanje, popodnevno, večernje. Tu ne mislim na škole, pa čak ni na fakultete, već na to što mladi virus donose posle večernjih okupljanja - ističe Janković i dodaje da nema nikakvih nagoveštaja da će biti drugačija klinička slika pacijenta u intenzivnoj u odnosu na onu u prethodna dva pika.

To je klasična slika jedne sistemske bolesti koja počinje kao bolest pluća i pacijente dovodi kod lekara upravo zbog nedostatka daha. Ali onda se razvija kao sistemska bolest koja napada bubrege, jetru i ostale vitalne organe. I na kraju, smrtni ishod nikad ne nastupa samo zbog insuficijencije pluća, već zbog sistemskog karaktera bolesti

Korona i dalje razara čitav organizam?

Janković kaže da su u KC Niš dva pacijenta s respiratora na dijalizi, što znači da su im bubrezi otkazali.

Kako kaže, iznenađuje ga što broj zaraženih, ne samo u Nišu nego na celom jugoistoku Srbije, nije toliko veliki kao u martu i aprilu, pa i u julu i avgustu.

- U martu i aprilu imali smo najviše pacijenata iz Niša, a u julu i avgustu iz drugih mesta južne Srbije, iz Kosovskog Pomoravlja, Vranja, Preševa, Bujanovca... Smatram da samo kasni i da će svakako taj talas doći i kod nas. Trenutno smo i više nego stabilni. Imamo 90 kovid pacijenata, popunjenost nam je malo veća od 30 odsto jer je trenutno spremno 240 mesta. Intenzivna nega nam je malo više popunjena, 35-40 odsto. Ukoliko bude velika navala i veliki udar, možemo da oslobodimo i pet puta više kapaciteta. Kod nas je problem što moramo da budemo i crvena i zelena bolnica i što nema nijedne druge velike tercijarne ustanove koja je zelena bolnica. Znači, nama stižu i teški kovid slučajevi, kao i svi drugi, to jest oni s politraumama, koji su za teške operacije... Problem nam je da u kapacitete koje imamo, a to je 1.530 kreveta, smestimo i „zelene“ i „crvene“, i porodilje i decu - objašnjava Janković.

Prema njegovim rečima KC Niš je uspeo da se organizuje i kao zelena i kao crvena bolnica.

- Od juče smo opet prešli na drugi režim rada - samo hitni slučajevi. Ali to znači da radi onkološka hirurgija, karcinomi ne čekaju na operaciju, zračenje, konzilijume ni hemioterapiju. Dijaliza ide bez problema. Imamo odvojene „zelenu“ i „crvenu“ radiologiju, pa su magnet, skener i sve ostalo podeljeni. Međutim, 20 anesteziologa u intenzivnoj nezi od juče nisu u operativnom programu - naveo je Janković i dodao da se odlažu one operacije koje mogu da čekaju, poput operacije žučne kese, kile...

Upitan kad očekujete vrhunac ovog trećeg talasa, kaže da trenutno ne deluje da ćemo dostići mart i april.

- Ali, ako se broj bude povećavao svuda u Srbiji, to će se sliti i ovde. Po ovim brojkama nećemo biti puni sigurno još jedno nedelju dana - dodao je Janković.

U KC Niš trenutno ima i pacijenata iz Novog Pazara.

- Pozvali su nas i zamolili da ih primimo, žele da se leče kod nas jer smo, kako kažu, zaista dobri. Kapaciteti nam nisu popunjeni i izašli smo u susret sa zadovoljstvom - rekao je Janković.