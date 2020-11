U Srbiji danas sunčano, najviša dnevna temperatura 15 stepeni

Duvaće slab, promenljiv vetar.

U Srbiji će ujutru biti mestimično maglovito uz ;slab prizemni mraz, tokom dana će biti pretežno sunčano, osim na severu Srbije gde će se niska oblačnost zadržati veći deo dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura kretaće se od nula do pet, a najviša od 10 do 15 stepeni.U Beogradu se ujutru očekuju slab prizemni mraz, magla i niska oblačnost koja će se zadržati veći deo dana.Najniža temperatura biće od tri do pet, a najviša oko 10 stepeni.

U nedelju i ponedeljak ujutru ponegde se očekuje slab prizemni mraz, dok će preko dana biti sunčano vreme. U ponedeljak se sredinom dana na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje naoblačenje sa kišom. Zatim se očekuje oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom.

Biometeorološka prognoza za subotu, 14. novembar 2020. godine:

Zadržava se relativno povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba.U jutarnjim satima izvestan oprez se savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu umora i pospanosti.