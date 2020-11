Dražena je PRVE SIMPTOME korone osetila pre dva meseca: Nisam NI KINULA, ali kada sam videla svoje ruke, znala sam da NEŠTO NE VALJA

"Svi u kući smo se zarazili. A klinički slike - potpuno različite. Najčudnije je prošao tata."

Novinarka iz Hrvatske, stručnjak za odnose s javnošću i vlasnica agencije, Dražena Lejo (48), ovog leta zarazila se korona virusom, a osim nje, inficirani su bili i njena 74-godišnja majka i 78-godišnji otac.

Dok su Dražena i njena majka imale tešku kliničku sliku, otac, najstariji među njima, prošao je sasvim glatko, a o agoniji kroz koju prolazi već mesecima tek sad je smogla snage da progovori za "Slobodnu Dalmaciju".

Kada vam je dijagnostikovana korona?

- Korona virusom smo se zarazili krajem avgusta na jednom porodičnom druženju, tri dana posle je obolela moja majka, a tri dana posle nje i ja. S obzirom na to da sam bila na godišnjem odmoru u Splitu, kod roditelja, u tom jako malom stanu smo boravili i moja majka i otac i ja. On jedini nije pokazao simptome bolesti, barem ne u tom trenutku. Kada smo se razboleli, svi moji prijatelji i u Splitu i u Zagrebu su imali isti komentar – pa kud baš ti, a čuvaš se više od svih ljudi u državi?! Istina, mi smo od pojave virusa jako pazili, koristili maske, držali distancu, ja čak nisam mesecima ni odlazila u Split, kod roditelja, da ih ne zarazim. Moja mama se i ne kreće puno okolo - objašnjava Lejo.

Taj dan su bili kod familije, a njena majka je razgovarala sa jednom rođakom oko sat vremena.

- Jedini trenutak kad nije imala masku i pazila. A rođaka u tom trenutku nije znala da je zaražena i bolesna. To veče se ona razbolela i nama su javili odmah ujutro. Istog trenutka smo svi troje otišli u samoizolaciju, dakle pre nego što smo se i razboleli i pre nego što nam je epidemiolog odredio kućni karantin. Važno nam je bilo da vidimo šta će biti i da mi nikoga dalje ne zarazimo. Srećom, uspeli smo u tome - kaže Dražena.

Možete li opisati simptome koje ste imali ili koje imate i dalje?

- Mislim da ne postoji simptom koji moja majka nije "osvojila“. Sada je više od dva meseca otkako smo se razboleli i mozak pokušava da zaboravi... ali, ne ide to lako iz glave, niti me bolest još uvek pušta na miru. Kod nje je počelo opštom malaksalošću i time da jedva stoji na nogama. Taj dan je odmah dobila i visoku temperaturu i ta temperatura je trajala danima, najviše smo se s njom mučili, pogotovo noću. Uz to, nije mogla ni da jede, ni pije, nije imala volje ni za šta. Jako sam se mučila s njom, da je nateram da jede i pije. Uz spomenuto, ona je imala i gubitak mirisa, bol u mišićima i kostima, dijareju, bol u grlu - opisuje novinarka.

Dodaje da su imali sreće što ih je virus poštedeo problema sa disanjem.

- Moja mama je i astmatičarka i ima iza sebe zavidan dosje s bolestima koje je imala ili ima, pa me je toga bilo užasno strah. A što se mene tiče, kod mene je to počelo nekim osećajem u glavi, koji se ne može ni sa čim uporediti. Neka zbunjenost, tupilo. I vrlo neprijatna glavobolja. Nakon toga temperatura, pa onda gubitak mirisa, pa isto simptomi kao i njoj, samo što su meni trajali kraće ili bili malo blaži. Međutim, ja se sada još uvek borim s posledicama. Problemi koji su mi se pojavili s kožom su bili pomalo strašni. Kao da mi se "rascvetala“ koža na dlanovima svaki put nakon kratkog tuširanja, pa su me dlanovi boleli čak i kod običnog pranja ruku, pekli... jako neprijatno. A i kad vidiš tu svoju kožu, nije ti svejedno - kaže Dražena.

Dodaje da joj kosa još uvek opada, čak i nakon dva meseca od prvih simptoma.

- Imam osećaj kao da je uskoro neću više ni imati. A prošlo je više od dva meseca. Nekad imam i neke čudne bolove u glavi. Imam probleme s pamćenjem i koncentracijom, i to prilično velike, i strašno se brzo umaram, muči me nesanica... Sve u svemu, još se borim s tom bolesti i njenim tragovima. A u samo prvih 10 dana smo i mama i ja izgubile svaka po šest kilograma jer nismo imale ni apetit, sva hrana je imala metalni ukus, a jele smo samo onoliko koliko smo morale. Tom gubitku kilograma bi se čovek i radovao, barem ja, da nisu izgubljeni na takav način - dodaje Lejo.

Što vam je bilo najgore od svega?

- Najgore mi je bilo noću, kada se setim toga s mamom i koliko me je bilo strah hoće li preživeti, treba li da ide u bolnicu... Najgori je i osećaj nemoći, kad ona leži u jednom te istom položaju danima i noćima, ustaje samo do toaleta, a ja se pitam radim li dobro i negujem li je kako treba, mora li, ipak, u bolnicu. U jednoj najgoroj noći je bilo i to da mi se u bolnici na Križinama niko nije javljao na telefon (bilo je oko pola dva noću), osim neke vrlo neljubazne gospođe na centrali, koja je negodovala što uopšte zovem i prespajala me, neuspešno. Dežurnog epidemiologa ne da nisam dobila, nego je telefon mirno zvonio dok je taj, valjda, spavao - priseća se Dražena.

Uspela je da dobije jedino hitnu pomoć, ali ne onu koja je namenjena Kovid pacijentima.

- Ta me je, pak, isprašila i bila jednako bahata. Plus, nije ni znala šta Kovid-bolesnici smeju ili ne smeju da uzimaju za visoku temperaturu (zbog toga sam zvala) pa me je još i loše uputila. Ali, smatram se informisanom osobom i pratim ovu pandemiju od početka, pa znam da se temperatura skida isključivo paracetamolom, a ne time što mi je gospođa rekla da uzmem. U tom ludilu u kojem živite iz sata u sat, dan po dan, ne stignete čak ni da se naljutite na takav sistem. Inače bih podivljala i zapretila im. Sada, s ove distance, mislim da sam bila toliko očajna da nisam imala snage ni za to. Šta da je moja majka stvarno hitno morala u bolnicu? A oni svi spavaju ili su bezobrazni prema meni - dodaje ona.

Ipak, nije sve bilo tako crno, pa se prisetila i nekih svetlih primera.

- Za to, valjda, plaćamo sve poreze i zdravstvo u ovoj zemlji sve ove godine. I sada jako žalim sve one koji moraju da boluju i ne čudi me sve što se upravo događa u zdravstvu. Ali, da ne bi bilo da su samo loši ljudi, moram da kažem da smo sreli i neke sasvim drugačije. Divna je bila epidemiolog dr. Branka Jurčević Zidar i mamina dr. Karla Bakrač i njena sestra Nives. Da nije bilo tih žena i nekoliko ljudi, koji su mi pomagali u najtežim trenucima s mamom, ona bi, možda, završila u bolnici (ako bi se našao neko da je uopšte primi), a ja na psihijatriji - objašnjava Dražena.

U tim prenucima kada je njenoj majci padala količina kiseonika u krvi, strahovi su poprimili nove dimenzije.

- U tim trenucima se svemir nekako pobrine da vam pošalje neke dobre i drage ljude, kao što je meni poslao Rujanu Jeger. Njena mama Slavenka Drakulić je vodila zaista tešku bitku s Kovidom u bolnici u Švedskoj i sve je napisala u članku u "Jutarnjem listu". A Rujana je s njom naučila jako puno o toj bolesti i meni u najgorim trenucima bila najveća pomoć i uteha. Vi, zapravo, u svemu tome niste imali kome da se obratite za neka banalna uputstva i savete jer smo mi bili među prvima u našem okruženju. Tako da su mi svaki Rujanin savet i uteha zlata vredili. Nakon što smo se mi izvukle, jako puno ljudi se meni obraćalo za pomoć, postala sam stručnjak za Kovid, ne svojim izborom. Ali, drago mi je da sada ja mogu dalje da pomognem ljudima jer mi je jasno da najviše veruju onom ko je to prošao, baš kao što sam i ja verovala Rujani i njenoj mami - kaže novinarka.

Uradili ste i serološki test na antitela i svi u porodici ste bili pozitivni, vi i majka, ali i otac koji nije pokazivao znakove bolesti, a na kraju je ispao asiptomatski.

- Da, to s mojim ocem je ispala neverovatna priča, mnogi se zanimaju sada za njega. Čak i nauka, kako je rekla moja draga prijateljica Tanja Rudež, novinarka "Jutarnjeg lista", koja isto prati Kovid od samoga početka. Tata je, naime, pokupio virus, ali, srećom, nije razvio nikakve simptome. U čemu je caka, stvarno ne znam jer nije baš ni da se zdravo hrani ni da zdravo živi. On misli da je tajna u feferonima - našalila se ona i dodala da je njen otac dokaz koliko je korona virus čudna i nepredvidiva bolest.

- Imam osećaj da je ovaj Kovid-19 kao ruski rulet. Da li je metak u cevi i hoćete li dobiti teže ili blaže simptome, ne možete da znate jer pravila – nema.

Koja je vaša poruka za one koji kažu da je Kovid-19 izmišljena bolest?

- Joj, u trenucima kad to proživljavate pa vidite neke kako lupetaju o bolesti s kojom se nisu susreli i ne znaju koliko je stvarno opaka, probude vam se neki gotovo militantni osećaji. Poželite da ih prodrmate i kažete im: Alo, saberite se! Nosite maske i držite distancu jer ne želite da se uverite u to kakva je bolest i koliko može teško da vam bude. Ja zaista ne mogu da shvatim, ma koliko da se trudim, u čemu je problem nositi masku. I pomeriti se od drugih ljudi. Pa to bi trebala da nam bude navika i u vremenu bez korona virusa, ne volim kad mi ni inače neko diše za vratom u redu u marketu. Mi smo, jednostavno, još uvek nezreli kao društvo, pa neki tek sada uče o pranju ruku, provetravanju prostorija i slično. A jedini mogući razlog koji nalazim za njihovo negiranje bolesti je to da su, bar ja tako mislim, zapravo u strahu od te iste bolesti. Žao mi ih je. Ali, ne žalim ih ni sekunde kada drugima ugrožavaju život, praveći se pametnim i bahateći se okolo - jasna je Dražena.

Da li ste se bojali bolesti?

- Jesam, naravno. Morate da budete blesavi pa da se ne preplašite kad vidite da ne možete da stojite na nogama, da vam je napor svaki zvuk, svaka poruka na telefonu, svaki korak ili zalogaj hrane. A ako još gledate roditelja koji se s tim jako muči i strahujete hoće li se izboriti s tim i hoće li, uopće, preživeti, strah postane ogroman - kaže ona.

Mnogi upoređuju Kovid-19 i grip, pa nam vi iz prve ruke recite stoji li to poređenje?

- Ova bolest je iznedrila hrpu gluposti, pa i likova koji su odjednom postali i epidemiolozi. Ja se nikad u životu ne petljam ljudima u njihov posao, kao što ne volim ni da meni pametuju oko mog posla oni koji o njemu pojma nemaju. Grip sam imala više puta u životu. Grip i Kovid se ni po čemu ne mogu uporediti, osim što se neki simptomi preklapaju. Ali, verujte mi, simptomi gripa su mala beba, ma koliko vas ona bacila u krevet i onesposobila. Ne može se ni opisati šta s koronom sve proživljavate. A dovoljno je, možda, reći i da oporavak traje mesecima. S gripom toga nema. I ne opada vam ni kosa, niti strahujete kakve će posledice to ostaviti na vašem mozgu ili krvnim sudovima. E, s Kovid-om imate razloga i za taj strah - kaže ona.

Napisali ste da je korona "jedna odvratna, duga, iscrpljujuća bolest"...

- A iz svega navedenog je jasno zašto. Mučite se s njom dok se borite s virusom i njegovim divljanjem u vašem telu, a potom se još mesecima mučite i s raznim posledicama. U trenutku kada obolite, odmah znate da nešto nije u redu, osećate se kao nikad pre. A nakon što pobedite virus, osećate da još uvek niste svoji i mesecima vraćate snagu, energiju, koncentraciju... Nisam stručnjak, pa mogu samo da pretpostavim da je ta bolest užasan stres za organizam i da mu treba jako puno vremena da se od njega oporavi i vrati na staro - zaključuje Lejo za "Slobodnu Dalmaciju".