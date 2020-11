"DRŽAVA MORA DA STANE NA PUT MAFIJI! Oni se sada međusobno razračunavaju - krenuli su od onih koji su im POTENCIJALNA PRETNJA" (VIDEO)

Mafija pravi imperiju na novcu i moći. Kada izgrade tu imperiju postaju drski. Više ne razmišljaju o tome kako će da ubiju, i to je njihova poruka moći, kažu sagovornici za TV Pink.

Rat mafiji je objavljen i vodiće se do kraja ili našeg ili njihovog, poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. On je takođe da ima čast da operativno vodi rat sa mafijom, kao i da to njega i njegovu porodicu čini metom, ali da je to rizik vredan toga da u Srbiji običan čovek i njegova deca budu mirni, sigurni, zaštićeni.

Kriminolog Zlatko Nikolić ocenio je za Novo jutro TV Pink da se na beogradskim ulicama dešavaju okršaju crnogorskih i srpskih klanova, ali da to i prevezilazi granice naše zemlje.

- Neko iz vlasti Crne Gore je rekao jedom prilikom da oni tamo ne bi ni imali kriminal da ih navodno mi iz Srbije ne importujemo tamo. Manje je dizanje džipova u vazduh, već su počele direktne likvidacije na ulicama. Nisu bezazleni, ali nije ni dramatično – smatra Nikolić.

Kaže da je država snažnija od mafije, i da može da “stane na crtu” mafiji, ali kaže da ih ne treba shvatati olako.

- Novac buši gde burgija neće. Oni se bune zbog svega što im se zapleni. Uglavnom su korak ispred državog organa, jer se samo time bave – objašnjava Nikolić.

Član svetske organizacije šefova policije Marko Nicović objašnjava da u najpre u tom lancu kriminala ginu oni koji su najmanja pretnja. Objašnajva da oni bivaju ubijeni preventivno.

- Mafija pravi imperiju na novcu i moći. Kada izgrade imperiju, oni postaju drski. Više ne razmišljaju o tome kako će da ubiju, i to je poruka moći. Oni ljude koji mogu da im zasmetaju, oni čak i preventivno likvidiraju, zato te žrtve nemaju obezbeđnje. Krajnje je vreme da Srbija preduzme oštre mere – smatra Nicović.

Nekadašnji operativac u službama bezbednsti Božidar Spasić ocenio je da je važno da država stane na put mafiji.

- Srbija je jedno vreme postala sigurna kuća za mafiju, i to je predsednik Vučić dobro uočio. On je hrabro pozvao državu da se obračuna sa mafijom. Nema ni jednog lidera u okruženju koji bi to uradio. Mafija sudi i presuđuje kriminalcima, ima svoj paralelni sistem. Država tome mora da tane na put – smatra Spasić.

Pohvalio je poruku ministra Vulina, ističući da je to izuzetno hrabar potez.

- Vulin i Vučić su spremni da se suoče sa svim tim. U ovoj situaciji i BIA ima značajnu ulogu u svemu tome. Mora da se razmrda, i ne sme da dozvoli da se mafija širi – kaže Spasić.