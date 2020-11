Ko organizuje žurku ili slavi slavu sa više od pet osoba u zatvorenom prostoru rizikuje kaznu od 50.000 do 150.000 dinara, na osnovu izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje su stupile na snagu prošlog petka.

Vinovnika ovog prekršaja mogu komunalnoj inspekciji ili komunalnoj miliciji prijaviti i sami građani putem jedinstvenog kontakt centra Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor.

Podsetimo, nove mere koje je donela Vlada Srbije stupile su na snagu u utorak uveče, a to znači da svi objekti uslužnih delatnosti, osim apoteka, benzinskih pumpi i restorana koji imaju dostavu, moraju da budu zatvoreni u 21 sat. Ova mera je oročena na dve nedelje, odnosno do 1. decembra, a ako se epidemiololška situacija do tada ne smiri, prete nove, još drastičnije mere!

Ipak, ni trenutne nisu toliko blage. Jedna od njih, na osnovu izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, predviđa visoke novčane kazne za organizatore žurki ili slava sa više od pet osoba u zatvorenom prostoru.

Kolike su te kazne i ko se i u kojim okolnostima kažnjava prilikom nepropisnog organizovanja žurki i proslava otkriva za “Blic” Dragan Pušara, šef jedinica za inspekciju pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

- Novčanu kaznu od 50.000 do 150.000 dinara dobija vlasnik stana u kome je organizovano okupljanje više od pet osoba u zatvorenom prostoru - kaže Pušara.

Ukoliko se radi o zakupu stana, recimo, na dan, onda sankciju može snositi ili vlasnik ili organizator okupljanja.

Oni koji izdaju stanove tek u problemu

- Ako ne postoji ugovor o zakupu vlasnik stana snosi odgovornost po dva osnova. Prvo zato što nema takav ugovor i tu se novčana sankcija kreće od 500.000 do million i po dinara i drugo zbog organizovanja okupljanja sa više od pet osoba u zatvorenom prostoru za šta je zaprećena novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara. Konačno, ako postoji ugovor o zakupu onda kaznu mora da plati organizator okupljanja u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara – objašnjava Pušara.

Kako dodaje, visinu kazne određuje sudija za prekršaje i to, pre svega, na osnovu toga da li je reč o prvom ili prekršaju koji se ponavlja.

Prekršaj pored komunalne inspekcije ili milicije mogu otkriti i sami građani.

- Ukoliko vide ili čuju žurku, slavu ili bilo kakvog drugo okupljanje više od pet ljudi u zatvorenom prostoru građani to mogu da nam prijave putem jedinstvenog kontakt centra Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor. Mogu da popune onlajn formular ili da pozovu na broj 011/6350-322. Najbolje bi bilo da ostave snimak, fotografiju ili tonski zapis kao dokaz kako bismo imali materijalni dokaz za prekršaj i smanjili rizik od lažnih prijava – naglašava Pušara.

Inače, oko 1.100 komunalnih inspektora i 400 komunalnih milicajaca proći će od sutra obuku o novim ovlašćenjima koja su dobili prošlog petka kada su stupile na snagu izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

- Trenutno komunalni inspektori i komunalni milicajci izlaze na teren, ali imaju samo savetodavnu ulogu to jest upozoravaju građane na prekršaje. Nama nije cilj da odmah počnemo da kažnjava već i da skrenemo pažnju ljudima na nepropisno ponašanje. Obuka će biti završena u ponedeljak kada će komunalni inspektori i komunalni milicajci početi i da kažnjavaju na osnovu novih ovlašćenja – podvlači Pušara i dodaje da će u Beogradu obuku proći oko 300 komunalnih inspektora i 180 komunalnih milicajaca.

Koja su nova ovlašćenja komunalaca?

Izmenama zakona komunalni inspektori i komunalni milicajci mogu da kontrolišu i sankcionišu nenošenje maske ili nepoštovanje fizičke distance u otvorenom i zatvorenom prostoru.

To konkretno znači da komunalni milicajac ili gradski komunalni inspektor (turistički, ekološki, tržišni…) može da napiše na licu mesta kaznu od 5.000 dinara svakome ko, recimo, u zatvorenom prostoru ne nosi masku ili ne poštuje propisanu fizičku distancu.

Takođe, gradski komunalni inspektor ili komunalni milicajac može na licu mesta da piše kaznu pravnom licu ukoliko, primera radi, u ugostiteljskom objektu ne postoji dovoljan razmak između stolova ili u odnosu na kvadraturu ima više gostiju nego što je dozvoljeno. Novčane sankcije za pravno lice se kreću od 50.000 do 300.000 dinara.

Inače, gradski komunalni inspektori i komunalni milicajci nemaju izmenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti sva ovlašćenja sanitarnih inspektora već samo ona koja ne zalaze u struku medicine.