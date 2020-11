JOŠ JEDAN GRAD PROGLASIO VANREDNU SITUAVIJU - U Nišu se uvode i nove mere

Krizni štab grada Niša proglasio je danas vanrednu situaciju na teritoriji grada zbog pogoršanja epidemiološke situacije.

Kako je rečeno na konferenciji za novinare Kriznog štaba, ta odluka biće na snazi do 1. decembra, a da li će i nakon tog datuma biti produžena, zavisi od procene epidemiologa.

Gradonačelnica Niša i komandant gradskog Kriznog štaba Dragana Sotirovski izjavila je da će Grad objaviti nove mere nakon sednice državnog Kriznog štaba koja je zakazana za petak.

Navela je da je vanredna situacija uvedena na preporuku medicinske struke, i to imajući u vidu broj testiranih i pozitivnih, kao i to da je ogroman pritisak na Klinički centar Niš, ali i na Dom zdravlja.

"Vanredna situacija može da pomogne da Grad bolje funkcioniše", kazala je Sotirovska.

Ona je dodala da je shodno vanrednoj situaciji i broju pozitivnih profesora, Štab naložio dvema osnovnim školama da učenici od prvog do četvrtog razreda mogu da pohađaju nastavu u školama, a da od petog do osmog razreda to čine onlajn, što će važiti i za gimnaziju "Bora Stanković".

Epidemiolog Branislav Tiodorović istakao je da je Niš morao da proglasi vanrednu situaciju, a da tome govori u prilog broj obolelih, testiranih, pozitivnih, kao i to da epidemiološka situacija koja je prvo ocenjena kao nesigurna, sada je prešla u nepovoljnu.

"Moramo da donesemo takvu odluku kojom ćemo obezbediti bolju organizaciju, efikasnije delovanje i sprovođenje svih mera", kazao je Tiodorović i dodao da je cilj mera da se smanji broj obolelih, ali i da se ojača osećaj odgovornosti kod ljudi.

Upitan o asimptomatskim slučajevima i da li se pretpostavlja koliko ih je u tom gradu, Tiodorović je kazao da ako je dnevno 37-38 odsto pozitivnih u Nišu, onda se mora očekivati da se govori o hiljadama asimptomatskih slučajeva.

Kada je reč o Kliničkom centru, Tiodorović kaže da je sada u situaciji da ima dovoljno kapaciteta da zbrine pacijente kojima je nužno bolničko lečenje i napominjući da ta zdravstvena ustanova nije zadužena samo za Niš, već za celu jugoistočnu Srbiju, kazao je da se razmišlja da od sutra pripreme Nišku banju u te svrhe.

Kako je pojasnio, proglašenje vanredne situacije znači da će Krizni štab moći da donosi dodatne mere i najavio mogućnost prelaska na rad od kuće ili škola na online nastavu.

Na konferenciji je govorio i Žarko Ranković, koordinator sportske hale Čair, koja je odlukom republičkog Kriznog štaba određena za privremenu kovid bolnicu.

Ranković je rekao da u hali ima 180 postelja, četiri boksa sa po pet kreveta i 16 sa po 10 kreveta, da je opremljena za lake i srednje teške pacijente, odnosno da je obezbeđena laboratorija, mobilni rendgen i EKG monitoring.

Prema njegovim rečima, danas u 12.00 u tom objektu se nalazilo sedam pacijenata, od kojih je jedan iz Niša.

S obzirom da je jedna od mogućih mera i ta da deca čiji jedan od roditelja radi od kuće ili ne radi, ne idu u vrtiće, Svetlana Mitić, direktorka predškolske ustanove "Pčelica", kazala je da je situacija u toj osnovi pod kontrolom, kao i da ovih dana dolazi oko 2.000 mališana, što je 30 do 32 odsto upisane dece.

Iz kolektiva je zaraženo tri vaspitača s lakšim kliničkim slikama, a Mitić kaže da vrtiće neće zatvarati, da će raditi svih 26 vrtića i da u njih mogu da dolaze deca čija oba roditelja rade.