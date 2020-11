Zdravstveni sistem pred pucanjem, u bolničkim posteljama skoro 6.000 LJUDI! SRUŠEN JE NAJOPASNIJI REKORD!

U korona potopu koji se dešava poslednjih nekoliko dana u Srbiji osim broja zaraženih, najvažniji podatak je i popunjenost bolnica. Danas ta brojka zabrinjava više nego ikad - u bolnicama širom naše zemlje nalazi se 5.803 pacijenta!

To su podaci koi su obavljeni zvanično na sajtu covid19.rs, i to je brojka koja ruši sve dosadašnje rekorde. Do sada nikada nismo imali više pacijenata u bolnicama. Današnja brojka hospitalizovanih tako je veća od najgorih dana u julu, kada je 15.7. bilo 4.858 hospitalizovanih ili tzv. aktivnih slučajeva.

Kada kažemo da je zdravstveni sistem pred pucanjem, onda treba da imamo u glavi da jedna Vojno-medicinska akademija (VMA), kao jedna od najvećih bolnica u Srbiji prima 1.214 pacijenata na ležanje. Prevedimo to i bukvalno - u Srbiji su samo zbog korona virusa popunjene čak četiri ustanove poput VMA, a mi nemamo bolnicu te veličine.

Pored pomenute VMA, KBC "Dragiša Mišović" prima 546 pacijenata, KBC "Zvezdara" 950, KC Niš 1.525, KBC Zemun 400 obolelih, dok Infektivna klinika u prestonici ima oko 175 kreveta.

Sve kad se sabere, dolazimo do brojke od 4.810 bolničkih kreveta, što je i dalje ispod brojke novozaraženih u danu za nama!

Pitanje koje se postavlja: ako se nastavi ovakav trend, gde ćemo smeštati sve buduće pacijente?

Podsećamo, u poslednja 24 sata u Srbiji na korona virus testirana je 19.301 osoba, 6.254 su pozitivne, dok je, nažalost, preminulo 30 ljudi. Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta "Batut", na respiratorima u zdravstvenim ustanovama širom Srbije nalazi se 192 pacijenta.