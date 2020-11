POMPEO UPUTIO SAUČEŠĆE SPC POVODOM SMRTI PATRIJARHA: Irinej je bio inspirativni vođa, poštovan i cenjen

''Svetom Arhijerejskom Sinodu u ime američkog naroda izražavam najdublje saučešće povodom upokojenja njegove svetosti, arhiepiskopa pećkog, mitropolita beogradsko-karlovačkog i patrijarha srpskog Irineja'', navodi se u poruci Pompea koju je na Tviteru objavila američka ambasada u Srbiji.

My deepest condolences on the passing of His Holiness, Serbian Patriarch Irinej. He led the Serbian Orthodox Church for more than a decade and will be remembered for his strong and inspiring leadership through faith, wisdom, and love.