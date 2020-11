PRED SRBIJOM SU CRNI DANI? Prognoze pokazuju da ćemo uskoro imati 10.000 zaraženih dnevno, što je realno 100.000 I VIŠE OD 100 MRTVIH!

Korona virus u našoj zemlji se ne smiruje, a prema svim projekcijama kako epidemiološkim, tako i matematičkim, teški dani tek su tek pred nama, koliko god nam zvučalo da je nemoguće da bude još gore.

Tako bismo vrlo brzo ovim tempom mogli da doguramo i do 10.000 potvrđenih slučajeva u danu, što bi pomnoženo sa 10, koliko je asimptomatskih, dolazimo do crne računice - 100.000 ljudi dnevno moglo bi da bude pozitivno na korona virus!

Ni naši stručnjaci nisu optimistični. Kriva svakako neće ići silaznom putanjom, pa prema proračunima u narednim danima bismo nažalost mogli da očekujemo i do 10.000 u danu. To jasno pokazuju i objašnjenja članova Kriznog štaba zašto bi kriva još mogla da eksplodira.

- Kriva još uvek raste, a da bismo rast obuzdali, važno je da poštujemo mere. Mi smo sve vreme zagovarali pooštravanje mera, i pre nego što su ove uvedene. Ali moram da istaknem da one sve vreme postoje i one koje smo ranije imali na snazi štitile su nas u onoj meri u kojoj su bile sprovedene - naveo je dr Srđa Janković.

Crne prognoze o broju umrlih dao je ponovo juče i epidemiolog Predrag Kon, a već ranije smo čuli takođe od njega da nas u naarednim danima očekuje i trocifreni broj umrlih od korone.

- Broj novozaraženih je skočio sa 6.840 na preko 7.500, što je povećanje za više od 10 odsto u danu. Ako znamo da je trenutna smrtnost oko jedan odsto, onda je jasno od tih 7.500 ljudi, 75 će tragično završiti. Dakle, u perspektivi očekujemo povećanje broja umrlih" - naveo je dr Kon pre nekoliko dana.

Kada tu računicu primenimo na pojekciju da ćemo imati i do 10.000 zaražanih, upravo dolazimo do onog da ćemo imati trocifren broj mrtvih, odnosno više od 100.

Juče smo inače prešli 60 umrlih u jednom danu, a upravo takva predviđanja pre par dana dali su i dr Kon i šef SZO u Beogradu Marijan Ivanuša.

Da se situacija sa brojem zaraženih neće smirivati pokazuju i najnovije matematičke prognoze koje su se do sada pokazale kao ispravne.

Tako 10.000 zaraženih dnevno predviđa i prof. dr Petra Kočovića, poznat po svojim grafikonima i projekcijama, koje su se pokazale kao tačne.

Sredinom sledećeg meseca i do 10.000 zaraženih dnevno

Naime, na najnovijem grafiku prof. dr Kočovića primećuje se da bismo brojku od 10.000 zaraženih dnevno mogli da očekujemo sredinom sledećeg meseca.

Tada, prema proceni ovog stručnjaka mogao bi uslediti pik ovog trećeg talasa.

Ipak, ne zabrinjava samo dramatična brojka od 10.000 zaraženih u jednom danu, već brojke koje testiranjem ne možemo otkriti, a odnosi se na asimptomatske bolesnike.

Da su ovakve tvrdnje činjenica potvrđuju i svi članovi Kriznog štaba koji su u prethodnom periodu upravo govorili da je zaraženih mnogo više, čak i 10 puta više od onog broja koji vidimo svakog dana u 15 sati.

Tako je epidemiolog dr Predrag Kon rekao nedavno da je trenutna epidemiološka situacija situacija u glavnom gradu takva da je zaraženih 10 puta više nego što kažu brojke, te da će Beograd biti mesto iz koga će se virus rasejavati na druge strane.

- Broj slučajeva treba množiti sa 10. Mnogo je asimptomatskih - rekao je pre nekoliko dana dr Predrag Kon.

Jasno je i zašto.

- Istraživanja prokuženosti stanovništva koja su rađena u zapadnoevropskim zemljama, koliko ljudi ima antitela jer su preležali koronu, pokazala su da je broj zaraženih 10 do 20 puta veći od onog broja koji se zvanično registruje. Takvom analogijom, ako imate 1.000 prosečno zaraženih na dan, vi onda dnevno imate oko 10.000 do 20.000 onih koji su zarazni, a da to i ne znaju. Mora se reći da oni polako prestaju da budu zarazni posle nedelju do deset dana, posle 14 dana svakako, tako da se taj broj ne može samo sabirati - pojasnio je dr Kon.

Veći broj umrlih?

Sa većim brojem zaraženih dolazi i veći broj umrlih. To potvrđuju i jučerašnje brojke po kojima je umrlih za 24 sata 51 osoba!

Prognoze naših stručnjaka idu i dalje, pa je epidemiolog Predrag Kon naveo da bi broj umrlih mogao da bude i trocifren.

- Broj umrlih će rasti i to je potpuno matematički jasno. To ćemo videti i u narednih par nedelja i taj broj će biti možda i trocifren - rekao je Kon.

Broj pacijenata na respiratoru juče je bio rekordan i iznosio je 243, a broj hospitalizovanih dramatično raste iz dana u dan, te je na bolničkom lečenju trenutno čak 6.722 osoba, što je najviše do sada!

Ako imamo u vidu da je smrtnost ovog virusa u našoj zemlji trenutno 0,99 odsto, jednostavnom računicom dolazimo do crne brojke da bismo u narednim danima mogli nažalost da imamo i oko 100 umrlih u jednom danu!