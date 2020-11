SEDNICA KRIZNOG ŠTABA SUTRA U PODNE: Razmišlja se o NOVOM MERAMA!

Sutra u 12 sati biće održana sednica Kriznog štaba na koj će se raspravljati o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u zemlji i mogućim novim merama.

Glavna tema sastanka mogla bi da bude i povratak naših građana iz inostranstva za predstojeće praznike.

Da li će se zatvoriti granice? I da li se razmišlja o takvim ili nekim srodnim merama?

Kako Krizni štab ni Ministarstvo zdravlja još nisu doneli preporuke u vezi s ovom temom, kako stvari sada stoje, naši građani će moći normalno, uz prijavu, da uđu u Srbiju i praznike provedu uz porodicu.

Ipak, epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović rekao je da se o toj temi intenzivno razmišlja. On je istakao da će se u naredna dva-tri dana znati da li će biti uvođenja posebnih mera nadzora i kontrole na graničnim prelazima pred novogodišnje i božićne praznike.

Tiodorović je, posle prethodne sednice Kriznog štaba, rekao novinarima da će se o tome razgovarati narednih dana, da se vidi iz kojih zemalja najviše dolazi naših građana tokom praznika.

- U naredna dva-tri dana imaćemo odgovor da li ćemo uvoditi posebne mere nadzora, kontrole. Trebalo bi uvesti mere, a to je obavezan negativan PCR test, odnosno antigen Igg pozitivan što znači da je neko prelezao koronu i da ima imunitet. To se prilično radi u Evropi i trebalo bi i mi da uvedemo. Takva je situacija, nema nam druge, da će tokom svih ovih praznika biti svega, ljudi hoće i dalje da putuju, moguće je i da će naši ljudi doći za praznike. Što se tiče stranaca tu moramo da pojačamo mere, to sigurno, s tim što ja bih to uveo i za naše ljude koji rade u inostranstvu a koji će dolaziti u Srbiju - kazao je epidemiolog.

On kaže da je zdravstveni nadzor još na snazi.

- Svi oni koji dolaze naši ljudi koji dolaze iz Bosne, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske oni bi trebalo da na granici dobiju uputstvo, pa čak i ako ga ne dobiju ako se vrate odnekud morali bi da popune taj obrazac i na osnovu popunjavanja tog upitnika onda se utvrđuje da li je neko suspektan i da li treba da se javi u kovid ambulantu - istakao je on.

Sa njim se u razgovoru za "Blic" složio i epidemiolog Predrag Kon koji je rekao da se do sada o tim merama nije razgovaralo, ali da bi svakako trebalo razraditi sistem u narednom periodu.

- Ako niste zaboravili, mi smo imali sistem nadzora pčetkom septmbra za dolaske naših ljudi iz zemalja pogođenih kovidom. Tako nešto će sigurno biti u opticaju. Druga opcija koja bi se mogla razmatrati je da se naši ljudi testiraju pri ulasku u zemlju. Ipak, ta opcija mora dobro da se razmotri. Ne može se mera doneti tek tako. Moramo sve da isplaniramo, naročito ako nam odjednom dođe 100.000 ljudi - kazao je Kon.

Da je PCR test jedna od opcija, potvrdila je ranije i direltorka "Batuta" dr Verica Jovanović. Ona kaže da je još rano da se razmatra uvođenje novih mera na granicama Srbije uoči novogodišnjih praznika.

- Suviše je daleko Nova godina da bi se procenjivala epidemiološka situacija i mere koje bi mogle biti donete u tom trenutku. Ono što je sigurno, naši građani će moći da uđu u zemlju, kao što je do sada i bio slučaj - napominje dr Jovanović.

Ona je tada napomenula d bi eventualna mera za ulazak u Srbiju mogao da bude obavezan negativan PCR test, ali da se o tome još nije razgovaralo.

Naši ljudi po pravilu najviše dolaze dan pred katolički Božić i oko Nove godine, a kako su naši epidemiolozi naveli grip obično nastupa posle Svetog Nikole, pa je utoliko i rizik od razbuktavanja zaraze utoliko dvostruko veći.

Da će početkom sledeće nedelje biti održana sednica Kriznog štaba najavila je nedavno i premijerka Srbije Ana Brnabić.

Brnabić je na pitanje novinara da li će biti uvedene dodatne mere protiv širenja korona virusa pred novogodišnje praznike, rekla da svaki dan razmišljaju o novim merama i prate podatke na svaka dva sata.

- Naši ljudi će da se vraćaju, pratićemo epidemiološku situaciju u svim zemljama i uvodićemo mere ako to bude potrebno. Pratimo svaki dan i razmišljamo o dodatnim novim merama - istakla je Brnabić