DANAS ZABORAVITE NA FRIZURU: Meteorolozi najavljuju vetrovito, ali malo toplije vreme! Za vikend mnogo lepša prognoza

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 10 stepeni Celzijusa.

U Srbiji će, nakon jutarnjeg mraza i magle, tokom dana preovladjivati pretežno oblačno, vetrovito i malo toplije vreme, u većini mesta suvo, samo je posle podne ponegde na severu, zapadu i jugozapadu moguća kratkotrajna slaba kiša, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

U Timočkoj Krajini oblačno i hladno, moguć je slab sneg. Vetar slab i umeren, u višim planinskim predelima i u košavskom području jak, južni i jugoistočni, u južnom Bantu i olujni maksimalne brzine i do 100 km/h.

Najniža temperatura od minus tri do jedan, najviša od šest do 10, u Timočkoj Krajini od nula do 2 stepena Celzijusa.U većem delu Srbije u petak i subotu biće umereno oblačno, vetrovito, uglavnom suvo i osetno toplije, u Timočkoj Krajini oblačno i hladno. Od nedelje pretežno oblačno, toplo i vetrovito, mestimično slaba kiša. Od utorka vetar u slabljenju. Temperature iznad prosečnih vrednosti.

Biometeorološka prognoza:

Povolјne prilike za većinu hronično obolelih, ali se oprez savetuje srčanim i psihičkim bolesnicima. Kod meteoropata su moguće pospanost i glavobolјa.