VAŽNA VEST ZA BUDUĆE PENZIONERE - Ako vam fale 2 ili 5 godina do penzije, OVO SE ODNOSI BAŠ NA VAS!

Radnici iz preduzeća u restrukturiranju, koji su svoja radna mesta napustili uz socijalni program dve ili pet godina do penzije, više neće morati da plaćaju kaznene poene na penzije koje su u međuvremenu stekli i dobijaće pune iznose, potvrđeno je u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Dogovor o tome postignut je na sastanku resorne ministarke Darije Kisić Tepavčević sa predstavnicima sindikata.

Kazneni poeni su primenjivani na penzije nekadašnjih radnika koji su u jedan od programa, dve godine do penzije ili pet godina do penzije, ušli do kraja 2014. godine.

Opcija "pet godina do penzije" po kojoj je oko 6.300 radnika otišlo iz preduzeća a kasnije se i penzionisalo, garantovala im je u trenutku kada su preduzeća napuštali, da će kada ispune prvi uslov za penzionisanje, primati puni iznos penzije.

Međutim, u međuvremenu je usvojen Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju kojim je uvedeno da će onima koji steknu samo godine staža kao uslov za penziju ali ne i godine starosti, penzije biti umanjivane.

To umanjenje znači isplatu umanjenje penzije za svaki mesec koji fali do ispunjenja starosne granice za penzionisanje.

Odlukom Vlade Srbije iz marta 2016. godine ovoj grupi penzionera je do 1. oktobra isplaćivana puna penzija a problem je nastao kada je tehnička vlada taj zaključak ukinula.

Osim njih, najnoviji dogovor se odnosi i na radnike koji su iz preduzeća otišli najkasnije do kraja 2014. godine po programu poznatom kao dve godine do penzije.