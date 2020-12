ZASTRAŠUJUĆA STATISTIKA! Korona u Srbiji ubila više ljudi za dva nego za 6 meseci - u TREĆEM TALASU ubila 1.011 osoba

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP | |

Od 20. marta do 4. oktobra, kada je u Srbiji počeo treći talas, od korone su preminula 754 pacijenta, danas, dva meseca kasnije ukupno ih je 1.765.

Statistika o broju preminulih od korona virusa u Srbiji u poslednja dva meseca je više nego zabrinjavajuća. Sutra će biti tačno dva meseca kako je 4. oktobra u Srbiji počeo treći talas kovida 19, a za poslednja dva meseca u Srbiji je od posledica korona virusa preminulo više od 1.000 osoba, što se nije desilo za 6 meseci, odnosno od marta do kraja septembra.

Tada smo se bojali dvocifrenih brojeva preminulih, a danas trocifrenih, i sve smo bliži njima. Prvu žrtvu korona virus odneo je 20. marta u Srbiji.Na dan, 4. oktobra u Srbiji smo imali tačno 754 preminula pacijenta. Svi oni su izgubili bitku u toku prethodnih šest meseci, od marta do 4. oktobra.

Danas Srbija broji 1.765 žrtve kovida 19, a to znači da je za dva meseca preminulo 1.011 osoba, dakle skoro 300 više nego za prethodnih šest meseci epidemije.

U martu je korona odnela 23 života, u aprilu 156, u maju 87, u junu 34. U toku prvih šest meseci najviše preminulih je bilo u julu - 296. U avgustu sa koronom nije uspelo da se izbori 140 pacijenata, a u septembru 31.U oktobru je bitku sa koronom izgubio 71 bolesnik, a u novembru čak 784, najviše do sada. U novembru smo oborili i rekord po broju umrlih u jednom danu. Naime, u nedelju, 29. novembra saopšteno nam je da je za 24 sata preminulo 65 osoba.

Za tri dana u decembru korona nam je odnela 161 život.

Tiodorović: Više preminulih u ovom talasu za 52 procenta

Profesor Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa kaže za Telegraf.rs da u ovom talasu imamo za 52 procenta više preminulih.

- Dok smo se pridržavali mera manje-više uspešno, dok se nije sakupljao taj gorući materijal, postojao je jedan dobar odnos. Sve dok nisu krenule velike žurke, izlasci, noćni klubovi... Sada zato imamo ogroman broj virusonoša, odnosno izvora infekcija. Trenutno imamo jednu strašnu plimu a ne talas, koja će se stišati možda za nekih 7 do 10 dana, ali i to je vrlo teško - kaže prof. dr Tiodrović za Telegraf.rs i dodaje da je najveća greška ljudi što čekaju i odlažu da se jave lekarima u prva tri dana od pojave simptoma.

Na pitanje da li ćemo imati rast preminulih i nakon što brojke o novim zaraženim počnu da padaju, izražava brigu zbog broja ljudi na respiratoru.

- Imamo veliki broj ljudi na respiratoru. A svako ko dođe na respirator, direktno je ugrožen. Takoreći, život ili smrt. Kod nas je to 50, 60 odsto, a Amerikanci su objavili zvanično studiju u stručnim časopisima i u dnevnim novinama da je kod njih smrt na respiratoru bila i do 90 odsto - rekao nam je prof. dr Tiodorović.

Smrt dolazi posle 3 ili 4 nedelje

Prošle nedelje dr Predrag Kon, epidemiolog i takođe član Štaba izjavio je da će doći do pada broja zaraženih ako dođe do trocifrenog broja umrlih.Ovaj paradoks, kako ga je i sam nazvao, objasnio je time da smrt dolazi posle tri ili četiri nedelje, a do tada se situacija kod nas možda i popravi kada je broj zaraženih u pitanju.

- Mi možemo da očekujemo da ove mere koje se sprovode da daju rezultate u naredne dve nedelje. Ali brojevi su i dalje veoma visoki pa će tek tamo u decembru doći do poboljšanja. U decembru ćemo videti i to poboljšanje i u brojkama, ali smrtnost će možda biti veća - rekao je dr Kon.

Prema zvaničnim podacima, korona je u Srbiji zaključno sa poslednjim izveštajem, odnela 1.765 života.