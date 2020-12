RHMZ IZDAO NAJNOVIJE UPOZORENJE! Olujni vetar duvaće u Srbiji danima - EVO DO KADA ĆE TO DA TRAJE

Jak vetar, a u košavkosm području ponegde i olujni, najvljen je danas, uz temperature od 0 (najniža) do 13 (najviša) stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je posebno upozorenje na vetar koji će u Srbiji praviti probleme naredne dve nedelje.

- Tokom prve dekade decembra u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar sa olujnim udarima na jugu Banata od 24 do 28 m/s (85 do 100 km/h). Na području Beograda udari košave do 17 m/s (60 km/h) - saopštili su jutros oni.

Podsetimo, u prvoj dekadi decembra u većem delu Srbije temperatura će biti iznad prosečnih vrednosti (sa izuzetkom Timočke Krajine, gde će biti hladnije), u košavskom području i na planinama duvaće jak jugoistočni vetar, a prolazna naoblačenja s kišom očekuju se u dva navrata: prvo će u noći između nedelje i ponedeljka zahvatiti zapadne krajeve Srbije, a zatim će se u ponedeljak tokom dana izmeštati dalje na istok, a drugo se očekuje sredinom naredne sedmice (u sredu i četvrtak).

Udari vetra veći od 24 m/s znače da je moguća šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini (naročito na zgradama i krovovima, odžacima, šatorima, tendama, plastenicima...), zatim da su mogući problemi u transportu i saobraćaju (mogućnost prevrtanja automobila i kamiona...), da je moguća šteta na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana i slabijih stabala), kao i problemi u građevinarstvu, opasnost od ozbiljnog povređivanja do ugroženosti života ljudi i životinja.

Vozačima se savetuje da poštuju saobraćajne propise i ograničenja brzine na putevima, da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da voze pažljivo zbog svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.