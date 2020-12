SPREMITE SE ZA PREOKRET U DECEMBRU! Olujna košava, pa sunce i SKOK TEMPERATURE, ali to NIJE SVE- evo šta da očekujete!

Narednih desetak dana nas očekuje neizmenična serija neobično visokih temperatura za ovo doba godine i slabe kiše, a sve će biti začinjeno orkanskim naletima vetra u košavskom području, priča meteorolog Đorđe Đurić.

- Tokom vikenda u celoj Srbiji veoma toplo sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Najviše temperatura će biti 17 stepeni, a u Beogradu 15. Duvaće jugoistočni vetar, odnosno košava, ali je sada topla. Ipak, na jugu Banata košava će imati jake udare rkanskog karaktera. Izuzetak će biti Timočka i Negotinska krajina kao i Požeška kotilina gde se očekuje tmurno i maglovito vreme, a temperatura je tek jedan stepen - priča Đurić.

Kako je naveo, jaka i olujna košava posledica je izraženog gradijenta vazdušnog pritiska i to zbog ciklona iznad centralnog Mediterana, uz veoma nizak vazdušni pritisak i zbog veoma visokog vazdušnog pritiska sa istoka i severoistoka.On je naveo da nas tokom noći u nedelju očekuje naoblačenje i da je to prva epizoda u seriji preokreta vremena koji nam sledi u narednoj sedmici.

- Tokom noći naoblačenje, a u ponedeljak nas očekuje kiša, ali ido kraja dana razvedravanje. Takvo vreme nas očekuje do kraja sedmice i temperatura će biti nešto niže u odnos za vikend od 7 do 13 stepeni, ali to je i dalje više u odnosu na prosek za ovaj deo godine - rekao je Đurić.

Košava će duvati i tokom većeg dela sledeće sedmice, a olujna će ponovo biti sredinom sledeće sedmice.

- Zbog očekivane olujne i orkanske košave, do kraja sedmice preporučuje se ogroman oprez na otvorenom i izbegavanje boravka u šumskim kompleksima, parkovima i na drugim kritičim mestima. Očekivani udari košave mogu da uslove materijalnu štetu i da ugroze ljudske živote i živote životinja. Ogroman oprez savetuje se i u saobraćaju, naročito na mostovima i nadvožnjacima, a naročito mogu opasni biti bočni udari vetra - kaže Đurić

Zbog uticaja ciklona sa centralnog Mediterana i Jadranskog mora, sledeće sedmice u Srbiji očekuju se i veoma česta prolazna naoblačenja sa kišom, a susnežica i sneg očekuju se samo na najvišim planinama. Kiše neće biti obilne jer Dinarske planine će zaustaviti proboj većeg dela ciklona sa Jadrana.