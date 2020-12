DANAS ĆE DUVATI NAJJAČA KOŠAVA - Očekuju nas OLUJNI i ORKANSKI UDARI vetra! Meteorolog otkriva kakvo nas vreme čeka narednih dana i kada će PASTI SNEG

- Očekuju se olujni udari, na podrčju Beograda, Podunavlja i Pomoravlja i do 80 kilometara na čas. Košava je najjača na jugu Banata, tako da će na području Vršca biti i orkanskih udara od preko 130 kilometara na čas - rekao je Đurić.

On je rekao da u periodu jakih udara Košave trebamo biti oprezni, kao i da treba da izbegavamo šumske komplekse, drveće, saobraćajne znakove.

- Trebamo naročito biti oprezni u saobraćaju zbog jakih bočnih udara, pogotovo na mostovima i nadvožnjacima - napomenuo je Đurić.

Govoreći o vremenu u decembru on kaže da nam već sutra stiže svežija vazdušna masa sa severa Evrope.

- Ono što je najbitnije, ostaje iznad prosečno toplo i narednih 10 dana... Temperature će biti od 7 do 13 stepeni i biće čestih prolaznih naoblačenja sa kišom - najavio je Đurić i dodao da će Košava duvati i tokom sledeće nedelje, naročito u sredu, kao i da zatim sledi njen prestanak.

Đurić kaže da veće zahlađenje ne treba očekivati do pred sam kraj godine, kao i da sneg ne treba očekivati pre Svetog Nikole.

- Može ga biti u najvišim planinskim predelima, dok se u nižim predelima očekuje kiša - naveo je Đurić i dodao da će posle 25. decembra biti uslova za susnežicu u nižim predelima.

RHMZ upozorio na vetar orkanske jačine

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za jugosistočni vetar olujne i orkanske jačine. Kako je navedeno na sajtu RHMZ, tokom prve dekade decembra u košavskom području duvaće jak i olujni jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa orkanskim udarima. Najjači udari vetra očekuju se danas i sutra pre podne na jugu Banata - od 100 do 140 km/h (28 do 40 m/s), a u Beogradu od 70 do 80 km/h (20 do 23 m/s). U ostalim danima udari košave na jugu Banata biće uglavnom do 100 km/h (do 28 m/s), a na području Beograda do 60 km/h (17 m/s).