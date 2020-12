KON IZNEO OHRABRUJUĆE PODATKE: Evo da li će biti POPUŠTANJA MERA za Novu godinu

Član Kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, rekao je danas da potencijal korona virusa polako pada, ali je upozorio da "ne bismo smeli da dozvolimo da se situacija pogorša".

Broj zaraženih se smanjuje, kaže Kon, a današnje i sutrašnje brojke će verovatno pokazati i manji broj inficiranih, zbog vikenda, pa će se realnija slika videti u utorak.

"Situacija u Beogradu i dalje je nepovoljna, povremeno i katastrofalna, juče je u Beogradu bilo 1.002 novozaraženih, očekujemo da padne ispod hiiljadu, maksimum je prošao, biće onako kako se i mi ponašamo. Potencijal virusa polako pada, ali ne bismo smeli da dozvolimo da se to pogorša", rekao je Kon.

Kon je za javni servis rekao da su u ovo vreme uobičajene gužve na granicama, ali i da ima značajno manje ljudi koji dolaze iz Nemačke i Austrije, a "zadržavanje je posledica temeljnog unošenja podataka."

"Ističe da par destina hiljada ljudi, koliko ih sada stiže, ne može da se poredi sa 400.000 koliko je bilo tokom Uskrsa ove godine. Ukoliko i bude posledica, bilo bi ih znatno manje. Svaki građanin treba da se prijavi na portal e-zdravlje", poručio je Kon.

On je podsetio da će mere na granicama biti pojačane, od kada je potreban PCR test za ulazak u Srbiju.

Medicinski deo Kriznog štaba PROTIV POPUŠTANJA MERA

"Medicinski deo Kriznog štaba ne podržava popuštanje mera, relanost je takva kakva jeste, zreli smo ljudi, videćemo", dodao je Kon.

Kada je reč o dočeku Nove godine, Kon otkriva da je medicinski deo Kriznog štaba preporučivao državi da iskoristi sve svoje mogućnosti za period od 19 časova uveče do 5.00 ujutro, ali zasad nema potrebe.

"Redovno, normalno dočekivanje Nove godine je nerealno. Bila bi katastrofalna situacija da to se zaista desi", naglasio je Kon.

Epidemiolog kaže da se slava Sveti Nikola nije masovno slavila.

"Slavilo se u domu, to se ne doživljava samo kao odziv na molbu, nego je i SPC izašla sa vrlo jasnim preporukama, a to je do sada najsnažnija podrška solidarnosti", objasnio je Kon.

Do kraja godine u Srbiju će stići kontigent od 5.000 doza vakcina, što je dovoljno za vakcinaciju 2.500 ljudi, otkrio je Kon.

DO KRAJA GODINE 5.000 DOZA VAKCINA

"Plan imunizacije je napravio 'Batut', a Nacionalni konmitet za imunizaciju učestvuje u tome i oni će precizirati zajedno sa Agencijom za lekove kome će biti prve količine date. Kad stigne ispod 0,1 odsto doza treba odabirati ono što je najefikasnije da se najpre može dati i da se odaberu oni koji su u najvećem riziku", istakao je epidemiolog.