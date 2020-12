DANAS ZVANIČNO POČINJE ZIMA! Dan pred nama oblačan i tmuran! VEČERAS NAS OČEKUJE I REDAK FENOMEN NA NEBU

Za stanovnike severne Zemljine polulopte, danas u 11.02 sata zvanično počinje zima dok u istom trenutku za stanovnike na južnoj polulopti počinje leto.

Na dan početka zime obdanica je najkraća, a noć najduža, saopštilo je Astronomsko društvo "Ruđer Bošković". Sunce u Beogradu izlazi u 07.13, a zalazi u 16.00, što znači da će obdanica da traje osam sati i 47 minuta, a noć 15 sati i 13 minuta.

Potpuno oblačno i uglavnom suvo

Prvog jutra zime očekuje nas magla i niska oblačnost u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak, juzni i jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 4 stepeni, najviša od 4 do 10.I u Beogradu ujutru magla ili niska oblacnost, tokom dana pretezno oblačno i suvo. Vetar umeren, jugoistočni. Najniža temperatura oko 3, najviša oko 7 stepeni.

Vreme do kraja nedelje

Do četvrtka umereno i potpuno oblačno i toplije s dnevnim temperaturama oko i iznad proseka, a ponegde slaba kiša. U petak jače naoblačenje i zahlađenje s kišom, na planinama sa snegom, prvo na severu i zapadu. Za vikend oblačno, u nižim predelima sa mešovitim padavinama - kisom, susnežicom i snegom, a na planinama sa snegom. U ponedeljak suvo.