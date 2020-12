ZARAŽAVANJE SE DEŠAVA DUPLO BRŽE! "Čitač" korone detaljno objasnio ZAŠTO je novi soj virusa OPASAN i za šta da se pripremimo od januara

Dr Milanko Šekler objasnio je mutacije i novi soj korona virusa, rekavši da se mutacije događaju dva do tri puta mesečno ali da ih retko primeti javnost, jer se o njima ne priča toliko.

"Čovek koji je pročitao koronu" govorio je i o vakcinaciji i predstojećim praznicima u jeku pandemije korone.

- Taj virus se pojavio još u septembru, od septembra do sada postoji taj soj, već tri meseca, ali kada se pojavio činio je možda 5-6 procenata broja novozaraženih, a sada je porastao na šezdesetak procenata - rekao je on.

- Detaljno je analizirano u međuvremenu pa je utvrđeno da ima oko 17 mutacija, dve su na mestu gde se virus vezuje za ćeliju, pa je onda nastala zabrinutost oko efikasnosti vakcine. Da li je potrebna i manja količina virusa da bi se zarazili ljudi, to je već orijentaciono. Problem je što neće zdravstveni sistemi moći da prime toliko novozaraženih, jer se zaraze duplo brže u odnosu na prvi soj - rekao je on.

Na pitanje hoće li novi soj uticati na proces imunizacije, on odgovara:

- Verovatno je da neće uticati na vakcinaciju, a veću prenosivost obično prati manja patogenost, mada to nije pravilo. Ja se ne bih preterano uznemiravao, kada prokuženost bude bila iznad 50 odsto i kada se budemo vakcinisali, pa virus proba da nas inficira, onda će tek imati pritisak da se promeni.

Sledeća mutacija i promena ide nakon toga, to nije ništa novo. Virus ima dve do tri mutacije mesečno, kako vreme bude odmicalo, on će uvek pokušavati da se promeni. Virus stalno mutira ali trenutno te mutacije ne utiču toliko da bi jedan soj "pobedio" drugi, oni su međusobno jednaki - rekao je on.

- Na osnovu podataka koje imamo sada, uglavnom beležimo iste promene po principu slučajnosti. Kad biste imali knjigu od 29.000 slova, dva ili tri slova biće pogrešna, ali to ne utiče na to da li možete da čitate knjigu. Bitno je da li će izazivati teže kliničke oblike i da li će se lakše prenositi - rekao je on.