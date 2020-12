KORONA GODINA JE NA IZMAKU! Čotrić za Pink: Pandemija je na POČETKU KRAJA, Ksenija Vučić: Iz 2020. izvucite i sačuvajte najlepše trenutke (VIDEO)

Godina je na izmaku, a ono što je sigurno jeste to da će 2020. godina ostati upamćena kao godina u kojoj se dogodila pandemija koronavirusa. Nova godina, prema najavama, biće godina imunizacije celokupnog stanovništva planete, budući da su masovne vakcinacije već počele.

Aleksandar Čotrić, član skupštinskog Odbora za dijasporu i Srbe u region, kaže da nas ojačava ono što nas ne ubije, a mi kao nacija možemo i moramo da izvučemo ono najbolje iz sebe i okolnosti koje su nas zadesile.

- Izgledalo je neverovatno da možemo da za četiri meseca napravimo dve bolnice, ali smo pokazali da je moguće. Stigle su nam i vakcine, i to su kod nas stigle pre nego u EU, i počeli smo vakcinaciju kada i Švajcarska. Kao što je premijerka Bnrabić rekla, ovo je početak kraja i tokom januara pristići će nam dovoljno vakcina za kolektivnu imunizaciju – kaže Čotrić za “Novo jutro”.

Ksenija Vučić, novinar TV Pink, kaže da će Srbija biti jedna od retkih zemalja koja će sigurno imati tri, a moguće i četiri vakcine različitih proizvođača.

- Ne znam da li će još neka zemlja moći time da se pohvali: Rusi imaju rusku vakcinu, Kinezi kinesku, ceo zapad ima Fajzer, a mi ćemo imati svaku od njih – kaže Vučić.

Govoreći o najavama da Slovenija neće priznavati negativne PCR testove iz država koje su van Šengen zone, novinarka kaže da je najverovatnije reč o pokušaju da se spreči uvoz virusa u ovu zemlju, budući da je tokom leta u mnogim zemljama, pa i u Srbiji, mogao da se kupi negativan PCR test.

- Znamo svi ovde da je to tako bilo. Znamo i da su se sada po većim srpskim gradovima pojavili klubovi po ugledu na one koji su postojali tokom prohibicije. Žurke se i dalje prave, ali ja o tome ne smem da iznesem svoj stav jer je moj stav stav nekoga ko u mladosti nije imao koronu. Mogu ja ovde da pametujem do večnosti o tome kako mladi ne treba da izlaze, da se okupljaju, ali nemam to iskustvo – kaže Ksenija Vučić.

Na konstataciju voditelja da ona pripada drugoj generaciji, onoj koja je imala sankcije i bombardovanja, novinarka odgovara:

- Tada je bilo drugačije, videli smo agresora koji nam preti, čuli smog a, a ovde neprijatelja ne vidimo – kaže novinarka.

Ističe da iz ove godine treba izvući najlepše trenutke, kojih je sigurno bilo, i njih ostaviti u sećanju.

- Ja se uvek trudim da mi je čaša polu puna, a ne prazna. Tako se i ja trudim da iz ove godine izgrebem i sačuvam najbolje - kaže novinarka.

