PUNI TRŽNI CENTRI NAM DOLAZE NA NAPLATU POSLE BOŽIĆA! Dr Ignjatović upozorava: Početkom januara imaćemo JOŠ JEDAN TALAS KORONE

U Kliničko-bolničkom centru "Dr Dragiša Mišović" leči se oko 240 pacijenata, od kojih je 70 u jedinicama intenzivne nege. Dr Duška Ignjatović, načelnica anestezije rekla je da se za njih posao ne smanjuje.

Istakla je da se posle Božića očekuje još jedan talas, jer su tržni centri maksimalno popunjeni, ljudi nose maske, ali to nije dovoljno.

Kliničko-bolnički centar "Dr Dragiša Mišović" je gotovo sve vreme tokom ovih 10 meseci teške borbe, u kovid sistemu.

Prve pacijente primili su u prvim danima epidemije korona virusa.

Poslednjih dana je manji broj pozitivnih pacijenata u celoj zemlji. Lekari u mnogim ustanovama kažu da imaju veći broj otpusta nego prijema.

Dr Ignjatović ističe da se za anesteziologe posao ne smanjuje, oko 40 pacijenata je na nekoj vrsti mehaničke ventilacije.

- Tokom čitave godine bili smo popunjeni do poslednjeg mesta, i u decembru smo imali između 30 do 50 pacijenata koje otpuštamo ali isto toliko i primamo, do pre neki dan bili smo do poslednjeg kreveta puni, dok nije otvorene bolnica u Batajnici, sada je to nešto manje - kaže Ignjatovićeva.

Govoreći o starosnoj strukturi pacijenata, dr Ignjatović kaže da je to srednje doba - 60 godina, srednje godine su najzastupljenije sa teškom kliničkom slikom.

Izazovni period pred nama zbog praznika

Ignjatovićeva je rekla da je izlišno ponavljati da treba biti odgovoran, predstoje praznici, razumemo potrebu ljudi da se okupe, ali godinu dana nismo stali, puno se doktora i sestara razbolelo - sada su ti timovi nešto manji, jedan čovek praktično ostaje da uradi posao za troje.

- Medicinski deo se ne slaže sa popuštanjem - ako kafići rade do 18, kakva je razlika da li je do 23 ili do 18 sati - ako je puno ljudi na jednom mestu, virus se prenosi, posle Božića očekujemo još jedan talas. Tržni centri su maksimalno popunjeni, ljudi se stiskaju u tržne centre, imaju maske ali to nije dovoljno, osetićemo to vrlo brzo - istakla je Ignjatovićeva.

Doktorka u ulozi pacijenta

Gvoreći o borbi sa koronom, doktorka je rekla da je bilo teško par dana, jer su u velikoj koncentraciji virusa.

- Koncetracija virusa u jedinicama intenzivnog lečenja i procedure koje anesteziolozi rade su visoko rizične, od čitavog anesteziološkog tima samo par ljudi se nije razboleo. Umor čini svoje, radimo noćne smene, imunitet obara takav rad i stres - ispričala je ona.

- Oporavila sam se, vratila sam se, moramo imati snagu, imate i sada mlade ljude koji se bore za život - podvukla je dr Ignjatović.

Govoreći o tome da li je bilo straha, kaže da nije bilo prijatno ako imate temperaturu od 39 šest, sedam, osam dana, jer tada svašta čoveku prolazi kroz glavu.

- Znamo kako su i mladi ljudi završavali, bilo je mnogo situacija gde nije moglo ništa da se uradi, pravog leka protiv korone nema. Nije bilo prijatno, par dana, ali dobro se završilo - zaključila je dr Ignjatović.