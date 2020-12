APEL KRIZNOG ŠTABA ZA PREDSTOJEĆE DANE – Važno je da svi budu odgovorni tokom praznika - OVO JE PRELOMNI TRENUTAK, RAZMISITE O POSLEDICAMA JEDNE NOĆI

Prema najnovijim podacima o broju zaraženih korona virusom u Srbiji, za poslednja 24 časa zaraženo je još 3.136 osoba, a preminulo je 46 pacijenata. Testirano je 14.987 osoba.Na respiratoru su 283 pacijenta.

Krizni štab je danas ponovo zasedao. Dr Predrag Kon je na današnjoj konfereciji rekao da je odogovrnost neophodna u predstojećim danima.

- Moguće da dođe do pogoršanja ako se baš opustimo za vreme novogodišnjih praznika. Ono što bih ja poručio je da čuvamo zdravlje i da nam bude bolje u novoj godini. Da smanjimo potrebu za većim okupljanjem sa ciljem da sačuvao zdravlje i živote. Sledeće godine će biti bolje, to mogu da tvrdim - rekao je dr Kon. Kako je naglasio ova 2020. godina neće se ponoviti na ovakav način kakav smo imali.

Prof. dr Branislav Tiodorović apelovao je na građane da budu oprezni.

-Oko Nove godine sve mora biti organizovano oprezno. Otuda poziv svima koji organizjuju privatne žurke da poštuju preporuke mera. Ubeđen sam da je veći broj stanovništva da to poštuje - rekao je dr Tiodorović.

Kaže da je ova godina bila posebna za sve, i da je važno da je ostavimo iza sebe.

-Moramo da budeom odgovorni, da očuvamo zdravlje, ekonomiju i zdravstveni sistem. Onima koji su zbog korone izgubili svoje najdraže ništa više neće biti isto - dodao je dr Tiodorović.

Podsetio je da je Srbija među prve tri zemlje Evrope koja je počela vakcinaciju, da smo spremni za nove količine vakcine u januaru i obezbedimo da kolektivni imunitet u narednim mesecima bude preko 60 odsto.

Pukovnik Ivo Udovičić iz VMC Karaburma je najpre želeo da podseti na kolege zdravstvene radnike koji su bili na prvoj liniji fronta i preminuli od posledica virusa.

- Situacija je i dalje teška, imamo problema sa jedinicama intenzivne nege. Primljeno je više od 300 pacijenata u poslednjih mesec dana. Još uvek imamo hiljade novozaraženih, sve bolnice su u kovid sistemu. Mnogi pacijenti koji čekaju svoje operacije i lečenje ne znaju kada će da dočekaju - kazao je on. Naglasio je da se maksimalno trude i posvećuju svakom pacijentu i da nažalost nekad ne uspeju.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar zahvalio se medicinskim radnicima koji su, kaže, nemorno radili tokom cele godine.

On je rekao da manje od 3.000 zaraženih zdravstvenih radnika, više od 50 je na bolničkom lečenju. U Batajnici preko 500 pacijenata, u Kruševcu 70 pacijenata.

- Vakcine stižu 4. januara, i na svakih sedam dana dolaziće Fajzerove vakcine. Oko 5.000 ruskih vakcina stiže danas ili sutra u Beograd. U fazi su ispitivanja, to je pri kraju, očekujem da to završimo.

Lončar je dodao da će ovo trajati i u januaru, februaru, martu te da vakcina i za sezonski grip ima dovoljno i besplatne su.

- Kažem im da neće, imao sam sastanak sa svim inspekcijama, po cenu bilo čega to neće organizovati. Neka vrate novac ljudima, to neće biti moguće. Zdravstveni sistem to ne bi mogao da izdrži, zakon i odluke su jasni. Imaćemo dovoljno ispekcije, polciije ove godine toga neće biti. Do 18 rade kafići i restorani, sve što se zatekne posle toga biće isterani - naglasio je Lončar.

Profesor dr Tiodorović je rekao da su posledice iste nevezano za to da li je dnevna žurka ili ne.

Tiodorović: Bilo je jako teških trenutaka za nas

- Najteži trenutak mi je bio ona tragična situacija koju smo imali u Nišu u Gerantološkom centru. To je bio strahovit udarac za sve nas, to tada smo imali situaciju pod kontrolom - rekao je dr Tiodorović.

Dr Kon je takođe rekao koji su trenuci za njega tokom ove godine bili najteži.

- Dva prelomna trenutka kad je stigla oprema i respiratori. To nikad neću da zaboravim, jer je bilo jasno da bez toga sledi katastrofa. Drugi je otvaranje bolnice u Batajnici, kao da je gađalo sam trenutak kada više nema šta da se desi. Najteži su vezani za smrt, mog dobrog prijatelja i u porodici. Lični su. Ceo period ne bih mogao da izdvojim, jako je težak, to je neprekidna borba i mentalna u mom slučaju - kazao je dr Kon.

Da podsetimo, Krizni štab doneo je odluku da 31. decembra i 1. januara restorani i kafići rade do 18 sati, a prehrambeni objekti do 20 sati.Neće biti organizovanog dočeka Nove godine niti reprize. Mere koje su na snazi ostaju do 11. januara, a odluke važe samo za 31. decembar i 1. januar.

Kon o merama i dnevnim žurkama Dr Kon rekao je da je važno da se poštuju mere, jer okupljanje više od pet osoba je kršenje mera. - Medicinski deo Kriznog štaba ima svoje gledanje, ono što mora više da se shvati je da smo svi na istom zadatku. Ne mogu drugačiji argument da prihvatim sa medicinskog aspekta. Morate da date tumačenje toga zašto bi i koji je poseban razlog da sve bude zatvoreno. Nema epidemiološkog razloga jer je zabranjeno okupljanje više od petoro. Svako ko to radi je u prekršaju, koliko je sposobnost da se prekršaji otkriju to ćemo videti - kazao je dr Kon, rekao je da je Krizni štab tražio ograničenje kretanja od 18 međutim, međutim nakon saslušanih argumenata došl se do dogovora. -Naglašavam da je pred nama 2021. godina, ta će sasvim sigurno biti bolja, optimizam nije izmišljen, vakcina je tu, ali osećamo već da smo blizu, da imamo oružje kojim možemo da se usprotstvavimo - naglasio je dr Kon.

Dr Kon: Automobil je NAGLO ZAKOČIO, a vozač je MI JE TRUBIO

Dr Kon je rekao da se Krizni štab suočavao sa mnogim problemima tokom prethodne godine.

-Ne treba razgovarati sa nekim ko vas vređa. Ja sam uvek otvoren za razgovor sa bilo kim i bilo gde. I sa onima koji su napadali Krizni štab. Pred nama je 2021. Godina, ona će biti bolja. Taj optimizam nije izmišljen, ali osećamo već da smo blizu. Imamo oružje, sada moramo da budemo odgovorni i da preguramo slavlja sa što manje zaražavanja – kazao je dr Kon odgovarajući na pitanja novinara.

-Veliki je broj koji misli da ništa nije trebalo raditi. Postoje ljudi koji misle da je sve to nepotrebno. Danas sam doživo naglo kočenje automobila i kočenje i da mi trube. I opet mogu sebe da pogledam u ogledalo i kažem da sam dobar bio i za sebe i za krizni štab. Teške odluke mi donosimo i donošene su – rekao je dr Kon.

Ministar Lončar je osudio loše ponašanje i situaciju u kojoj se našao dr Kon.

-Najoštirje osuđujem taj vandalizam. Da vi to uradite, da kočite i šta da je bilo klizavo i da udarite dr Kona? Očekujem od svih da to osude. To neće sprečiti koronu da se širi i nema veze sa zdravim razumom – rekao je ministar Lončar.