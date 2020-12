KORONA SE NE PREDAJE! Danas više od 3.000 zaraženih! Preminulo 46 osoba, a evo koliko ljudi je na respiratoru!

Novi korona presek!

Prema najnovijim podacima o broju zaraženih koronavirusom u Srbiji, za poslednja 24 časa zaraženo je još 3.136 osoba, a preminulo je 46 pacijenata.

Testirano je 14.987 osoba, dok su na respiratoru 283 pacijenta.

Podsetimo, juče smo imali 2.559 pozitivnih na koronavirus od testiranih 11.190 osoba, dok je 43 lica preminulo.

Vlada Srbije usvojila je odluke Kriznog štaba da restorani i kafići 31. decembra i 1. januara rade do 18 sati, a prehrambeni objekti do 20 sati. Inače, postojeće mere produžene su do 11. januara, odnosno osim ova dva dana, ugostiteljski objekti, kao i trgovine, mogu da rade do 20 časova. Podsetimo, prehrambene prodavnice rade do 21 sat.