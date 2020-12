DUGOROČNA PROGNOZA - Evo kakva je ZIMA pred nama, HOĆEMO LI ĆEMO UŽIVATI U SNEGU i kada nam stiže PROLEĆE?

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHZO) Jugoslav Nikolić najavljuje da se toplo vreme sa kojim ulazimo i u novu godinu potrajati sve do sedmog januara, a u martu možemo da očekujemo proleće.

"U prvoj polovini januara će biti veći broj dana sa padavinama, a u proseku za oko jedan stepen će biti topliji u odnosu na prosečan januar", kaže Nikolić.

U novogodišnjoj noći će doći do postepenog razvedravanja što bi dovelo do slabog jutarnjeg mraza, navodi on, i najavljuje da ćemo 1. i 2. januara imati pretežno sunčano i relativno toplo vreme sa temperaturama od devet do12 stepeni.

Nikolić najavljuje da se posle 10. februara očekuje hladnije vreme što će doneti sneg i u nižim predelima.

Takođe, februar će biti topliji od proseka sa temperaturama do jedan stepen iznad prosečnih vrednosti, dok bi količina padavina bila ispod višegodišnjeg proseka.

Ove zime ćemo imati veći broj dana sa snežnim padavina, najavljuje on, i dodaje da bi ova zima trebalo da bude toplija od prosečne i to za oko jedan stepen, ali hladnija u odnosu na prošlogodišnju zimu koja je bila jedna od najtoplijih.

On pojašnjava da će zima biti toplija u odnosu na prosečnu, što ne znači da neće biti mraznih dana kada će temperatura biti ispod nule, ali i određeni broj ledenih dana kada temperatura neće prelaziti nulu.

"Očekuje se od sedam do 20 ledenih dana u nižim, a preko 30 dana u višim planinskim predelima, dok se u drugoj polovini zime očekuje pojava hladnih talasa", navodi Nikolić.

Podseća da prošle godine u pojedinim mestima nije ni zabeležen snežni pokrivač, dok su Beograđani imali samo jedan dan pod snegom.