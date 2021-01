PRVE BEBE U 2021. DOBILE NOVAC I POKLONE: Grad Novi Sad darivao majku sa 200.000 dinara, Niš dvema porodiljama dao po 100.000

U porodilištu Betanija u Novom Sadu rano jutros u 2.29 časova rođena je prva beba u tom gradu u 2021. godini.

Strahinja Kovač iz Veternika težak je četiri kilograma i dugačak 52 centimetra.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević koji je posetio porodilište, rekao je da je još šest beba rođeno od ponoći i poželeo im mnogo zdravlja i uspeha.

Vučević je zahvalio zaposlenima u svim zdravstvenim ustanovama na iskazanom herojstvu u prošloj godini, jer su oni, ističe, istinski junaci koji su na prvoj liniji odbrane u borbi protiv virusa korona.

Poručio je i da je velika vest to što je krenula izgradnja blokova B i C Kliničkog centra Vojvodine, i to što je Klinika za interne bolesti nakon završene rekonstrukcije kaže, na svetskom nivou.

Grad Novi Sad je za prvorođenu bebu u ovoj godini obezbedio 200.000 dinara, a za svu decu sa teritorije grada koja se rode 1. januara, po 50.000 dinara.

Bebe koje se rode 1. februara na Dan grada, na poklon će dobiti po 200.000 dinara, stoji u saopštenju.

Prve bebe u Nišu od grada dobile po 100.000 dinara

Prva beba rođena u Nišu ove godine je dečak kojeg je rodila Danica Mihajlović, rečeno je danas na Ginekološko-akušerskoj klinici. Dečak je rođen jutros u 5,20 časova, sa nešto manje od 3 kilograma. Dva sata kasnije rođena je još jedna beba, devojčica Vera, koju je rodila Jelena Stanković. Majke prvorođenih beba su danas obišli gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski, direktor Kliničkog centra Niš Zoran Perišić i direktor Ginekološko-akušerske klinike Dejan Mitić.

Sotirovski je u ime grada uručila majkama poklone i 100.000 dinara. Ona je tom prilikom izjavila da će zadatak grada u narednom periodu biti stvaranje što boljih uslova za povećanje nataliteta.

"Otvorićemo nova radna mesta za roditelje, graditi nove vrtiće da više ne bude liste čekanja i za to su opredeljena sredstva u budžetu", dodale je Sotirovski.

Direktor Kliničkog centra u Nišu Zoran Perišić je dodao da će Ginekološko-akušerska klinika biti apsolutni prioritet uprave Kliničkog centra.

"Uslovi u kojima bebe dolaze na svet nisu zadovoljavajući i smatram svojom obavezom da renoviranje i opremanje GAK-a bude jedan od najvažnijih zadataka u ovoj godini", kazao je Perišić.

Direktor GAK-a Dejan Mitić kazao je da se broj novorođenih beba iz godine u godinu smanjuje, ali da Centar za vantelesnu oplodnju za sada uspešno radi.

"U toku prošle godine ; rodjeno je nešto više od 130 beba koje su iz programa Centra za vantelesnu oplodnju što u ukupnom broju rođjenih beba čini 3,98 posto", istakao je Mitić.

Prema njegovim rečima, da bi Centar još bolje radio potrebno je da se oprema obnovi i da se uključe novi kadrovi.