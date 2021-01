TOKOM DANA VEDRO, UVEČE STIŽE NOVO NAOBLAČENJE: Vremenska prognoza promenljiva, a ništa drugačije neće biti ni narednih dana

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 12 stepeni Celzijusa.

U Srbiji ujutru u nižim predelima magla ili niska oblačnost, a slaba kiša se još samo ponegde očekuje u Banatu, na istoku i jugoistoku Srbije.

Pre podne postepeno razvedravanje, sredinom dana i posle podne pretežno sunčano, osim na severu Vojvodine i po pojedinim kotlinama i dolinama reka gde će se oblačno vreme duze zadržati.

U brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano tokom celog dana. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -2 do 6 C, najviša dnevna od 7 do 12 C. Tokom večeri i noći novo naoblačenje, mestimično sa kišom u zapadnim delovima Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu ujutru prestanak kiše, pre podne oblačno, sredinom dana razvedravanje. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni.

Najniža temperatura oko 5 C, najviša dnevna oko 9 C. Tokom večeri i noći novo naoblačenje.

Vreme u narednih sedam dana:

U sredu oblačno s kišom, na planinama sa snegom, a više padavina očekuje se u drugom delu dana i u toku noći u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim predelima. U košavskom području duvaće povremeno jak jugoistočni vetar.

U četvrtak uglavnom suvo i malo hladnije, a slaba kiša ponegde se očekuje ujutru i pre podne na jugu i istoku zemlje.

Zatim, umereno i potpuno oblačno uz dalji pad temperature, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a u nižim predelima sa mešovitim padavinama - kišom i snegom.