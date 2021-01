NESTAO DEČAK (12) IZ NIŠA! Poslednji put viđen u ponedeljak kod tržnog centra, njegova fotografija se masovno deli društvenim mrežama

Porodica moli za pomoć.

"Andrej Prekljušaj, 12 godina, zadnji put viđen kod "Stop šopa" u 20.20 časova, javljajte svaku informaciju."

Ovakva objava, uz sliku nestalog dečaka iz Niša, sinoć je masovno deljena društvenim mrežama, naročito u roditeljskim grupama.

Fotograija uz apel da ko ima bilo kakvu informaciju, napiše u forumu, deljena je u grupi "Mesto za roditelje iz Niša", "Niš i oni koji ga vole", "In Niš we don’t say", dok je objava podeljena više stotina puta i na privatnim profilima.