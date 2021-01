KAKVO NAS VREME OČEKUJE ZA BADNJI DAN I BOŽIĆ? Meteorolog otkriva - Neće biti ledenih dana, ali nam STIŽE SNEG

Za Božić sledi suvo i sunčano vreme, za vikend zahlađenje. U međuvremenu smena sunca i oblaka, ali i sneg. To je u najkraćem prognoza za predstojećih sedam dana.

Kako je rekao meteorolog Đorđe Đurić, već od sutra kreće razvredravanje. U utorak u većem delu zemlje biće suvo i sunčano, a temperatura će biti od 5 do 7 stepeni.

- U sredu umereno do potpuno oblačno. Biće uslova za kišu, u višim predelima i sneg, ali će biti i relativno toplo. To je sneg samo na najvišim planinama poput Kopaonika i Stare planine. Temperatura od 7 do 13, u Beogradu 12. To je značajno iznad proseka, za 5 do 7 stepeni - rekao nam je Đurić dodajući da smo pred kraj 2020. godine u Srbiji beležili visoke temperature do čak 19 stepeni.

Dalje je naveo da za Božić sledi razvedravanje.

- U većem delu zemlje biće suvo sa sunčanim intervalima, sa temperaturom od 5 do 10 stepeni - kazao je.

Već drugog dana Božića sledi nova promena.

- U petak nakon suvog prepodneva u nastavku dana stiže naoblačenje sa juga. To naoblačenje će do kraja dana i večeri doneti kišu i sneg planinskim predelima. Na severu ostaje suvo, temperatura od 4 do 8. Odmah za vikend nam sledi zahlađenje - naveo je najpre ističući da zahlađenje u ovim okolnostima znači da će temperature pasti na prosečne za ovo doba godine.

Kako je najavio, suvo vreme na severu Srbije zadržava se i u subotu.

- U subotu će biti od 3 do 7, u nedelju od 0 do 4. To je normalno za januar - kazao je: - U subotu kiša i sneg na planinama, u toku dana uz dalji pad temperature. Kiša će ponegde u nižim delovima Srbije preći u susnežicu i sneg, a u nedelju susnežica i sneg u u većem delu Srbije, u nižim predelima. Može doći do manjeg formiranja snežnog pokrivača. Još je rano da se precizira, moguće su promene.

Prema Đurićevim rečima, u nedelju i ponedeljak moguće je, dakle, formiranje snežnog pokrivača, ali će temperatura ostati u plusu.

- Ne očekuju se ledeni dani. Nakon toga sledi manji porast temperature. Da opet budu od 0 do trećeg, četvrtog stepena - najavio je uz napomenu da se za jutarnje temperature predviđa blagi minus.

Prema njegovim dugoročnim prognozama, ova zima će takođe biti toplija u odnosu na prosek.

- Prošla zima je bila veoma blaga, u Beogradu je bilo samo dva dana sa snegom. Ove zime će situacija biti nešto bolja, znači, imaće nešto više dana sa snegom i niskim temperaturama, ali gledajući prosek u poslednjih 30-ak godina i ova zima će biti izvanprosečno topla - dodao je navodeći da snega trenutno ima jedino u ski centrima poput Kopaonika, te da ga i na Zlatiboru manjka.

Kako objašnjava, sneg na Zlatiboru padne, ali se i topi.

- Tek za vikend će na planinama biti snega.