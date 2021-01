Kon o POTENCIJALNOJ RELAKSACIJI MERA: Nema epidemiološke opasnosti za sada da se deca vrate u škole 18. januara, ali...

S oprezom se može reći da se brojevi spuštaju. Situacija je i dalje vanredna. I dalje ima dosta pacijenta na intenzivnoj nezi, a ortopedska bolnica Banjica se vraća u nonkovid sistem, i to je dobra vest, rekao je epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon.

On je u jednom televizijskom gostovanju objasnio današnju odluku Kriznog štaba i rekao da za sada nema razloga da se prekinu dosadašnje antiepidemiološke mere. On je dodao i da nema epidemiološke opasnosti za sada da se deca vrate u škole 18. januara, kako je i planirano, a da i dalje ima potrebe da ostane na snazi PCR testiranje na ulazu u Srbiju.

- Situacija je u celoj Evropi je i dalje je rovita i nestabilna - obrazložio je dr Kon.

Na pitanje da li su ovo sada konačne mere i da li da očekujemo relaksaciju postojećih mera, Kon je rekao da su ove mere razumne, ali se pribojava epidemiološke situacije za nedelju dana.

- Medicinski deo Kriznog štaba je uvek za restriktivnije mere. Međutim, i ovo se pokazalo racionalnim. Imamo dobre rezultate s obzirom na mere. Ja očekujem da ćemo osetiti posledice praznika. Najbolje ćemo videti to za nedelju dana - rekao je Kon.

Doktor Kon je upitan da li je do sada osetio neke neželjene efekte nakon što je primio prvu dozu Fajzerove vakcine.

- Ja sam samo taj dan kad sam primio vakcionu osetio prilikom pokretanja ruke bol koji je nestao posle dva dana. Ja sam to osetio kao upalu mišića. Takav lokalni bol je normalan i to je sve. Meni 14. pada drugi datum, kada treba da primim drugu dozu Fajzerove vakcine - rekao je epidemiolog i dodao:

- Koliko je meni poznato, očekivane reakcije su blaga glavobolja ili temperatura i to je normalno i to brzo prođe.

On je potom objasnio i da će svi stići na red da prime vakcinu, ko to bude želeo, u dogledno vreme, jer vakcina ima dovoljno.

- Danas stiže 18.000 Fajzerove vakcine, pa Spuntnjik V pa još milon doza kineske vakcine. U takvoj situaciji ne treba razmišljati o tome da će se previše čekati. Tačno je da imamo prioritete i to je normalno - kaže Kon.

On je rekao i da odluku o tome koju vakcinu će ko primiti zavisi od afiniteta pojedinca.

- Moje viđenje je da to zavisi od afiniteta pojedinca. Ako neko ima izabranog lekara kome veruje, neka se osloni na njega. Sve vakcine su odobrene, dobre i efikasne. Ja javno nemam prava da utičem na tuđu odluku. Papa je rekao da će se vakcinisati i da je to etički. Jer treba čuvati svoje i tuđe zdravlje - kazao je on.

On je na kraju prokomentarisao i istraživanja koliko ljudi kod nas ima imunitet na koronu i kada ćemo dostići magičnu cifru od 60 odsto ljudi sa antitelima, kada možemo da pričamo o imunitetu krda.

- Koronu je preležalo više od 300.000 i taj broj je još veći. Posle drugog talasa je mereno koliko ljudi ima imunitet i tada je oko 20 odsto stanovništava imalo neki obim imuniteta. To je oko milion i 400.000 ljudi. Ta zaštita je sada veća, posle trećeg najvećeg talasa. Ja mislim da je i do 40 odsto, a neki veruju i da je do 50 odsto - rekao je dr Kon.

On je takođe prokomentarisao i to što Institut Banjica izlazi iz kovid sistema, a najavio i da će se to zvanično desiti za nekoliko dana.

- Banjica treba da se isprazni pa da se izvrši dezinfekcija. Za to će biti potrebno nekoliko dana, ne bih da licitiram, ali možda i pet dana. To je sjajna vest. Ipak je pao sneg, poledica je i, znate, treba voditi računa o tome. Vraćanje u nonkovid sistem je jedna složena operacija. Ja u tako nečemu nisam nikad nisam učestvovao, ali verujem da treba pripremiti sve pacijente, premestiti ih, pa dezinfikovati, pa treba da prođe kontaktno vreme, odnosno da taj dezifijent deluje, pa onda da se sve to očisti i vrati na svoje mesto - kaže lekar.

On je potom objasnio i da je normalno da se pojavljuju razni sojevi korona virusa.

- Novi soj će se stalno pojavljivati. To je normalno. Evo sad imamo i japanski soj. Osnovno pitanje je da li vakcina i tada deluje - kazao je on.