KAKO SAM SE IZVUKLA IZ OKULTIZMA I 'NOVOG DOBA' - Jutjuberka otkrila: Mislila sam da sam bila u svetlu, a zapravo sam bila u mraku (VIDEO)

Jutrjuberka Žana Karaklajić govorila je kako se izvukla iz okultizma i 'Nju ejdža' (Novog doba), naglasivši da je ona sama sebi pomogla i da je to dugotrajan proces.

Karaklajić je ispričala da je bila u posebnoj situaciji jer je imala svoju emisiju na Jutjub kanalu i da je tu dovodila mnoge goste koji su vezani za ''Nju ejdž'' i koji su nalazili u njoj inspiraciju.

Kako je objasnila, budući da je njena platforma rasla imala je potrebu da obavesti ljude da više nije u tome i da izlazi iz toga.

Rekla je da je bila okrenuta misticizmu, raznim istraživanjima, išla je narazna spiritualna putovanja, jer kako dodaje to je jedan ogroman ''spiritualni market'' u potrazi za istinom.

- U potrazi za istinom ja sam upala u jedan apsolutni košmar. Bila sam prevarena i spoznaja je bila veoma gorka– rekla je Karaklajić za Pink.

- Ja sam sve vreme mislila da sam u svetlu ali sam bila u debeloj tami, to je čak kulminiralo tako što sam završila i u Urgentnom centru – istakla je ona.

Učitelj transcendentalne meditacije Vladimir Čobić govoreći o ovoj vrsti meditacije rekao je da u pravoslavlju u 'Oče naš' se kaže ''neka bude volja tvoja na zemlji kao i na nebu'' i da se ljudi 2.000 godina mole da bude tako.

- A gde je to nebo? Piše u samoj Bibliji – tu je, u nama, to je naša suština, a transcendentalna meditacija je direktan put da se to ostvari – ističe Čobić.

-To je nešto što ti daje ključ da upšoznaš božansku česticu – dodaje on.

Novinar i antroplog Jasna Jojić kaže da postoje tri vrste ljudi - ljudi koji žive u neznanju, ljudi koji brzo prisvajaju stvari, ljudi koji sistematski uče i poručila da upadamo u predrasude i u zablude samo kada nemamo znanje.

Ona je iznela istorijske činjenice o ''Nju ejdžu'' rekavši da je to antroplogija, te da je stvoren krajem 19. veka dva najveća pravoslavca, a da je jedna od njih Helena Lavacka koja je bila čuvena pijanistkinja koja je imala veliko znanje.