VUČEVIĆ: Epidemiološka situacija u gradu se polako stabilizuje, rešićemo problem sa bazenom na Spensu

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, izjavio je da se epidemiološka situacija u gradu polako stabilizuje i da su brojevi zaraženih vidljivo manji, ali da još ne može da se ukine vanredna situacija.

Verujem u vakcinu

Vučević je rekao da je specifično da smo imali dosta praznika pa da zato ne možemo da se procenimo koliko su se ljudi odazivali na preglede i testiranja, da jedan broj nije želeo da se pregleda preko praznika, pa da ti brojevi novozaraženih variraju.

"Za 14. januar Novi Sad je imao 102 novoinficirana, što je mnogo manje u odnosu na decembar kada smo imali oko 600. Manji je pritisak na kovid centre i na bolnice u Vojvodini. Zatvara se kovid bolnica na Novosadskom sajmu, nema potrebe više za njom i kapaciteti svih bolnica u Vojvodini i u Novom Sadu su dovoljni. Kovid bolnica na Novosadskom sajmu je ispražnjena i konzervirana, da bude u pripravnosti. Ja se nadam da je više nikada nećemo praviti . Dobro je da ide vakcinacija, raste i broj prijavljenih. Moji roditelji, supruga i sestra su se prijavili za vakcinaciju, ja nisam jer sam pre mesec dana imao koronu, alu ću svakako pre leta da se vakcinišem. Verujem u vakcinu, verujem da su sve vakcine u Srbiji kvalitetne. Najveći broj ljudi je rekao da mu je svejedno koju će vakcinu primiti i to je najbrži put da savladamo epidemiju. Ovde je trka za zdravlje građana, ali i trka za ekonomijom. Države koje pre postignu kolektivni imunitet pre će se vratiti u ekonomske tokove. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da je naš zdravstveni sistem sposoban da možemo nekoliko stotina hiljada vakcinisati nedeljno. Prvo treba vakcinisati najugroženije i zdravstvene radnike, pa onda ide vojska i policija, pa svi ostali", rekao je Vučević.

Potrebno više komunalnih milicionera

Vučević je rekao da se za Božić sastao sa pripadnicima Komunalne milicije u Novom Sadu i da im je čestitao praznike.

"Realno, oni rade posao koji nije popularan, nije lak, a lako ga je kritikovati. Imamo nedovoljan broj komunalnih milicionera na 400.000 stanovnika. Njima je sada tokom pandemije povećan delokrug nadležnosti, i saslušao sam njihove probleme. Pitanje njihove visine zarade je jedan od teških problema. Imaju 45.000 dinara platu, ispod novosadskog proseka. Gledali smo kako da im pomognemo, da im nabavimo opremu. Novi Sad je nabavio finansije za još 50 komunalnih milicionera, čekamo obuku u MUP-u, da popunimo redove sa mlađim kadrom. Gledaćemo da kupovinom tehničkih pomagala da im pomognemo. Rekli su mi da su u toku 2020. godine imali 16.000 telefonskih poziva od građana. Novogodišnja noć im je bila najmirnija do sada. Inače je vrlo stresno, ali sada je to bilo u nižem obimu i intenzitetu. Nije bilo ozbiljnijih intervencija. Komunalna milicija je u toku novogodišnje noći intervenisala na 45 lokacija. Rade težak i nepopularan posao , nadam se da ćemo im poboljšati plate, opremu i brojčano stanje. To nije samo gradska odluka , već i republički akti. Uvek su oni bili na margini, ali komunalna milicija je bitan faktor reda i poretka u gradu", zaključio je Vučević.

Značajan povratak Stefana Milenkovića

On je rekao da Grad uspeo da završi radove na koncertnoj dvorani, te da je ostala 4. faza radova na muzičkoj i baletskoj školi.

"Do sada smo, od početka 2015. godine, investirali dve milijarde i 839 miliona dinara, a ostalo nam je da investiramo još 345 miliona dinara i to je predviđeno budžetom. Značajno je za državu Srbiju i za Grad Novi Sad što se Stefan Milenković vratio da živi ovde, što je poslovno vezan i za Kulturni centar Novog Sada, gde je muzički urednik, pa u koncertnoj dvorani, gde je programski direktor, pa predavač na Akademiji umetnosti. Dogovoreno je da se do leta završe radovi na muzičkoj i baletskoj školi, videćemo da li ćemo biti spremni za početak nove školske godine ili će to biti odloženo za drugo polugodište. Mi ćemo Evropsku prestonicu kulture, koju smo po odluci Evropske komisije, pomerili za 2022. godinu, taj doček 2022. po julijanskom započeti ćemo započeti sa Evropskom prestonicom kulture", rekao je Vučević.

Saniranje na SPENSu u zakonskom roku

Govoreći o problemu sa bazenom na Spensu, Vučević je rekao da je danas imao sastanak sa proslavljenim plivačem Čabom Silađijem, koji je otišao privremeno u Beograd da trenira.

"Ideja je bila, posle 30 godina od kako je bazen napravljen, da ga rekonstruišemo i damo mu novo ruho. Grad i republika su dali novac, Grad je dao 70 miliona, a republika 30 miliona dinara. Prošle godine sam 18. novembra obišao radove i najavljeno je da su radovi završeni i da kreće ispitivanje i punjenje bazena. Bazen inače curi od 1999. godine Mi smo imali problema i sa elektro opremom i sa pločicama. Kada je krenulo testiranje sa 2.500 kubnih metara vode pokazalo se da ima nedostataka, oko prelivnog sistema, onda se posle par dana pojavila i pukotina po sredini u širini od 25 metara. Spens je angažovao stručnjake sa FTN-a i njihova ekipa sa Departmana za građevinarstvo je preuzela kontrolu i trebaće im 20 dana da ispitaju stanje. Trebaće nekoliko punjenja i pražnjenja bazena, a za punjenje treba četiri dana. U sledećoj prilici ću moći da vam dam preciznije podatke o rezultatima ispitivanja. Mi ćemo to da popravimo kvalitetno i da utvrdimo čija je odgovornost za to, od izvođača, nadzora, pa i ljudi u mom timu. Najvažnije da se kvalitetno otklone nedostaci i da se bazen vrati u upotrebu. Moja ideja je da rekonstruišemo Spens i ove godine smo predvideli 120 miliona dinara za projektovanje rekonstrukcije Spensa. Danas smo se dogovorili da damo Spensu pare za projekat zatvaranja balonom bazena na Sajmištu za sledeću zimu, sve sa grejanjem vode i prostorija, i to će nas koštati oko 40 miliona dinara. Ideja je da za sledeću jesen imamo još još jedan olimpijski bazen – bazen na Sajmištu, time ćemo bazen na Spensu da učinimo dostupnijim građanima. Čabi Silađiju ne odgovara bazen na Slanoj bari jer je dug 30 metara. U Vojvodini nema bazena od 50 metara, to ima u Beogradu", istakao je Vučević.